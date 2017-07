UCAL é que é

Paramos para almoçar numa daqueles refeitórios de auto-estrada onde há uma bicha imensa para comprar uma sanduíche de contraplacado e plasticina. O que é que há para beber? Há garrafinhas de Dom Compadre, branco e tinto, ilustradas com um boi risonho - é provavelmente o único local na face da terra onde se pode obter esta pomada.

Mas nem tudo está perdido: no meio do vasilhame anónimo, fluorescente, detecto uma cara conhecida e há muito amada: uma garrafa de leite com chocolate da UCAL.

Adoro esta zurrapa acastanhada desde que aprendi a estourar a mesada a comprar sequências infindáveis delas. O meu irmão Paulo e eu, tendo aprendido a dizer o nome infantil para vaca (“moo cow”), aportuguesámos o nome do leitinho para Mucal. Não soa apetitoso, reconheço, mas quando se tem 7 ou 8 anos é hilariante.

Desde que ganhei juízo que só bebo Mucal quando não há outra coisa. Mas esta semana decidi deixar de fingir que era preciso encostarem-me à parede para eu beber uma. Quem é que eu estou a enganar? A verdade é que o meu coração salta quando vejo uma garrafa. Lembro-me de todas as ocasiões, tragicamente poucas. A última que bebi foi numa estação da Repsol, em Fevereiro.

Gosto de chocolate a sério e de leite a s��rio e não gosto de bebidas açucaradas blá blá blá mas o leite com chocolate da UCAL é um clássico por ser imbativelmente delicioso. Quem nunca perdeu verões inteiros a tentar replicar a fórmula do Mucal não se pode considerar um bom português. Bem geladinha até o sabor de carica velha lhe fica a matar.

