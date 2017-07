O interior e o despovoamento

A ausência de desenvolvimento inclusivo e sustentável nesta zona do país tem contribuído para o crescimento do défice demográfico. Uma situação preocupante que espelha, na minha perspectiva, falta de vontade política para inverter a realidade actual. Na verdade, é inconcebível que os responsáveis políticos, nomeadamente dos sucessivos Governos, não vejam o progresso nacional adjacente a estas regiões que suscitarão, mais tarde ou mais cedo, consequências nefastas (…) para todos nós. Como tal, configurar o interior a uma população envelhecida, com recônditos lugares por descobrir e onde no cômputo geral não existem oportunidades de trabalho não é obviamente uma solução mas, bem pelo contrário, um problema que se tem perpetuado no tempo. Por isso, saibamos enfrentar o desafio da interiorização através de uma estratégia que estimule a natalidade, o empreendedorismo sem esquecer porém o ordenamento florestal.

Manuel Vargas, Aljustrel

A Áustria a criar uma fronteira dentro da Europa

A Áustria de quando em vez tem “saudades” do Império que já foi. Tem tiques de “imperialismo/nacionalista”, algo que já seria suficiente estar a acontecer em países que não sabem se querem continuar na Desunião Europeia ou regressar à Federação Russa, como a Hungria e outros. A Áustria deveria muito meditar antes de colocar as Forças Armadas na sua fronteira com a Itália, abalando, de forma unilateral e injustificada, o espaço Schengen. Os problemas dos migrantes, mas essencialmente dos refugiados, não vão terminar com fronteiras por mais militarizadas ou muradas que surjam na Europa.

A Europa deveria adoptar o que em grande dimensão a Alemanha seguiu quanto a migrantes/refugiados e, claro em escala muito menor, nós, Portugal, que na Europa somos exemplos muito positivo de acolhimento de refugiados. A Europa como um todo não se une - não quer ter uma política comum/unida, e não quer fazer também o trabalho indispensável para que os assassinos/traficantes de pessoas em desespero sejam detidas. A Áustria deveria não esquecer a História - como os seus refugiados foram muito bem acolhidos entre 1938 e 1945 - e amparar a unidade europeia.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O general foi de férias...

O pior que pode acontecer no desenrolar de uma batalha é o General ir de férias, ou seja, abandonar os seus oficiais, sargentos e soldados à sua triste sorte...

Caricaturando a situação, é um pouco o que está a acontecer em Portugal, o tal General, o Chefe do Governo, em dificuldade, resolve ausentar-se, abandonando à sua sorte os seus ministros e companheiros de Governo (o PCP e BE). Um "General" que apenas gosta de se exibir quando tem boas notícias para dar é um mau General, e, com este seu comportamento a batalha pode ser perdida!

Já Napoleão dizia que era fundamental estar rodeado de "homens com sorte" e a sorte do PM é a debilidade dos seus opositores!

Ezequiel Neves, Lisboa

