Chuvas fortes inundam estações de metro e hospitais de Madrid

O mau tempo que por estes dias atingiu Madrid causou perturbações no trânsito da capital espanholas e nos voos, e provocou várias inundações em hospitais e estações de metro. Estes locais tiveram mesmo de ser evacuados, segundo os Serviços de Emergência espanhóis, citados pelo El Pais. As chuvas torrenciais começaram na passada quinta-feira e tomaram maiores proporções durante a tarde desta sexta-feira.

A forte precipitação começou por volta das 15h desta sexta-feira – menos uma hora em Portugal –, na zona norte da região e levou ao desvio de 24 voos do Aeroporto de Barajas, em Madrid, informou a gestora aeroportuária AENA através do Twitter. De acordo com o El Mundo, os voos estão a ser redirecionados para os aeroportos de Barcelona, Valência e Alicante.

Actualización 17:15 horas: 24 desvíos a Barcelona, Valencia y Alicante principalmente.https://t.co/9IAs7AmWDn — Aena (@aena) 7 de julho de 2017

As chuvas fortes originaram inundações no terminal 4 do aeroporto, fazendo com que este ficasse alagado. O momento foi captado por um passageiro e partilhado na mesma rede social. Um centro comercial localizado na avenida Pio XII também teve de ser evacuado após ficar inundado.

Impresionante tormenta sobre el Aeropuerto de Madrid!!! @aena Entrada de agua en la sala VIP T4. No para de llover y esto es lo que pasa. pic.twitter.com/J8zmKrC9sQ — Antonio Lappí Perea (@Antonio_Lappi) 7 de julho de 2017

De acordo com o Serviço de Emergência de Madrid, entre as 15h e as 21h desta sexta-feira foram registadas 643 ocorrências relacionadas com inundações. Os bombeiros conseguiram dar resposta a 381 delas. A mesma entidade avança ainda, que até ao momento, não há registo de “qualquer ferido ou acidente”.

Actualizamos balance Tormentas de 15,00 a 21,00: El 112 gestiona 643 expedientes que originan 381 intervenciones de los #BomberosCM. — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 7 de julho de 2017 Estos expedientes han originado 267 intervenciones de #BomberosCM. Afortunadamente no ha habido ningún tipo de herido en ningún siniestro. — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 7 de julho de 2017

As inundações levaram ainda à interrupção do metro da capital espanhola, entre as estações de Argüelles e Alto de Extremadura. De acordo com o El Mundo, as localidades mais afectadas pela chuva forte foram Carabanchel, Latina e Tetuán.

Os hospitais madrilenos também foram atingidos pelas chuvas fortes. De acordo com o jornal El Mundo, o Hospital de La Paz foi um dos mais afectados. Alguns pacientes acabaram por ser transportados para outras unidades hospitalares devido às inundações.

O sindicato dos médicos do país partilhou no Twitter uma imagem da urgência do Hospital de La Paz dizendo: “[Isto] Não é Veneza. São as urgências de La Paz”, lê-se.

