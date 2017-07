Inundações no Japão: seis mortos e 20 desaparecidos

O número de vítimas das inundações no Japão subiu esta sexta-feira para seis, depois de as equipas de resgate terem recuperado mais quatro cadáveres, informaram as agências internacionais.

Cerca de 20 pessoas continuavam esta manhã desaparecidas, escreveu a Associated Press (AP).

Os avisos de chuvas torrenciais mantêm-se na ilha de Kyushu (Oeste), depois da passagem do tufão Nanmadol pelo Japão no início da semana, destruindo casas, estradas e campos de arroz.

O ministro porta-voz do Governo, Yoshihide Suga, disse que 12 mil militares e elementos das equipas de resgate estavam a concentrar esforços nas aldeias remotas, onde centenas de pessoas continuam isoladas.

As operações de resgate têm sido atrasadas pela lama e inundações.

