Primeiros dias do AgitÁgueda com cerca de 30 mil visitantes

O programa de animação AgitÁgueda, que tem como principal imagem de marca a instalação de guarda-chuvas coloridos, já conseguiu atrair, logo no seu primeiro fim-de-semana, mais de 30.000 pessoas. “Notámos um aumento de público e isso eleva as nossas expectativas em relação à edição deste ano do AgitÁgueda”, notou, ao PÚBLICO, Edson Santos, vereador da câmara municipal de Águeda, entidade que assume a organização do evento que envolve mais de 800 artistas e de 30 concertos dirigidos a todos os públicos - integrando nomes como os dos Ugly Kid Joe (dia 14), Anthony B (dia 15) Macy Gray (dia 21) e Gabriel O Pensador (dia 23).

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a instalação The Umbrella Sky continua a ser um dos principais motivos de atracção de visitantes e turistas. São mais de 5.000 guarda-chuvas coloridos que estão a cobrir as ruas da cidade e, este ano, com uma inovação: “foram instalados cerca de duas dezenas de guarda-chuvas gigantes, com mais de 2 metros, na Avenida Eugénio Ribeiro”, realçou o vereador. A aposta passa por criar um efeito surpresa nos visitantes. “Mesmo aquelas pessoas que vêm todos os anos, têm aqui algo novo para descobrir”, acrescentou Edson Santos.

Grande parte deste sucesso da instalação The Umbrella Sky deve-se ao facto de as suas imagens continuarem a correr mundo – através de várias publicações estrangeiras e, também, das redes sociais. E ainda que nos últimos tempos tenham surgido imagens de outras instalações com guarda-chuvas noutros pontos do país e também além-fronteiras, Águeda agradece toda e qualquer “imitação”. “Os bons exemplos são para ser replicados e essa até é uma forma de internacionalizar este projecto”, argumentou Edson Santos.

Para além desta instalação artística, o programa do AgitÁgueda, que se estende até ao dia 23, compreende uma série de iniciativas sociais, culturais, artísticas e desportivas, de carácter lúdico e recreativo. Entre as várias propostas estão a área AgitaKids, destinada aos mais jovens, a feira

de artesanato, animação de rua, perfomances, o encontro dos Homens-Estátua, o Carnaval Fora D’ Horas, e 45 tasquinhas que pretendem mostrar o melhor da gastronomia do concelho.

De entrada livre e gratuita, o AgitÁgueda tem também como principal ponto de destaque os grandes concertos musicais. Além dos artistas internacionais já referidos, estão ainda previstos concertos de Nuno Norte (dia 12), Lura (13), Norton (19) e José Cid (22), entre outros. O evento decorre na Praça 1.º de Maio, junto ao rio.

