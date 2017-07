Ecopista do Rio Minho é uma das candidatas a melhor via verde da Europa

A Ecopista do Rio Minho é uma das candidatas ao prémio de melhor via verde da Europa, na 8.ª edição dos European Greenways Awards, um prémio bienal que pretende promover e encorajar a criação de Ecopistas em toda a Europa e premiar exemplos das melhores práticas.

Localizada entre Valença e Monção, ao longo da margem do Rio Minho, esta Ecopista foi criada em Novembro de 2004, como forma de aproveitar os 13 quilómetros da via-férrea que costumava ligar as duas localidades do Alto Minho e que foi encerrada em 1990. Tornou-se, assim, na segunda via ecológica em Portugal a aproveitar linhas ferroviárias que estavam desactivadas.

Através de um protocolo feito com a REFER (hoje denominada de Infraestruturas de Portugal) a Ecopista do Rio Minho é um projecto destinado ao cicloturismo e a passeios pedonais, com a presença de painéis de interpretação e sinalética que permitem aos visitantes compreender os recursos e pontos de interesse que poderão percorrer.

A candidatura a estes prémios é liderada por Valença e inclui, para além dos troços das vias verdes de Valença que se estendem por nove quilómetros, os troços de Monção, Cerveira e Caminha. Em 2009, na Bélgica, esta Ecopista já havia sido reconhecida como a quarta melhor via verde da Europa, na categoria "Desenvolvimento Sustentável e Turismo".

Segundo a Câmara Municipal de Valença, o objectivo passa por “contribuir para a promoção do desenvolvimento integrado da região”, incentivando à prática do desporto e à realização de actividades lúdicas, recreativas e culturais e de protecção do meio ambiente.

Os European Greenways Awards existem desde 1998 e são promovidos pela Associação Europeia Greenways (E.G.W.A) e pela União Europeia. Os resultados da 8.ª edição são anunciados no dia 28 de Setembro, na cidade irlandesa de Limerick. Entre os candidatos estão também vias verdes de países como Espanha, Áustria, Bélgica, Sérvia e República Checa.

Texto editado por Ana Fernandes

