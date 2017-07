Depressão na origem do mau tempo que afectou vários regiões do Norte e Centro

O mau tempo que afectou na quinta-feira várias regiões de Portugal continental, em especial os distritos de Vila Real e Coimbra, e que causou danos materiais foi causado por uma depressão, disse a meteorologista Paula Leitão à Lusa.

A chuva intensa e o granizo causaram na quinta-feira estragos em culturas e inundações na via pública e em casas na Lousã e Góis, distrito de Coimbra, e pelo menos em seis concelhos do distrito de Vila Real, nomeadamente Alijó, Sabrosa, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião, Vila Real e Vila Pouca de Aguiar.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Paula Leitão, explicou que a depressão esteve na origem da trovoada, dos aguaceiros fortes e do granizo que caiu em especial nas regiões do Interior Norte e Centro. “ [O mau tempo] foi devido a uma depressão que se centrou sobre Portugal continental, que tinha expressão nos níveis altos da troposfera e isso fez com que a entrada de ar húmido do atlântico ao centrar-se na zona de montanha (...) desse origem à trovoada e granizo", explicou.

De acordo com Paula Leitão, a situação foi mais intensa durante a tarde, mas depois reduziu durante a noite devido ao arrefecimento. "No entanto, esta sexta-feira durante a tarde e nas regiões novamente do Interior Norte e Centro, em especial nas zonas montanhosas, há novamente condições para a formação de trovoadas e granizo e aguaceiros por vezes forte. Provavelmente já não tão fortes como na quinta-feira, mas ainda há condições meteorológicas para aquelas condições", disse.

Paula Leitão explicou à Lusa que o IPMA não consegue prever em que sítio e a que horas vão ocorrer estas tempestades, apenas em que região. "Estas tempestades estão centradas num raio de 40 quilómetros", disse. A especialista do IPMA adiantou que no sábado ainda está prevista alguma instabilidade, no entanto não será tão gravosa.

Quanto ao resto do país, segundo Paula Leitão durante o fim-de-semana as noites ainda vão ser húmidas e prevê-se alguma nebulosidade que tende a desaparecer. "As temperaturas não vão ter grandes oscilações até segunda-feira. Vamos ter cerca de 30 graus celsius na região do interior do Alentejo e em Lisboa por exemplo prevê-se 25. Só a partir de terça-feira estamos a prever uma subida das temperaturas", concluiu.

