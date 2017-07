Gasóleo vai sofrer a maior subida dos últimos seis meses

O preço da gasolina e do gasóleo vão aumentar a partir desta segunda-feira, em consequência da subida das cotações nos mercados internacionais, avança o Jornal de Negócios. Confirmando-se a subida, é colocado um ponto final à série de cinco semanas de descidas no preço da gasolina e do gasóleo nos postos de abastecimento portugueses.

Tendo por base as cotações da agência de notícias Bloomberg, o Negócios realizou cálculos que apontam para uma subida de 2 cêntimos no preço de venda do gasóleo e de 1 cêntimo na gasolina.

A tendência registada nas últimas cinco semanas de descidas no preço da gasolina e do gasóleo nos postos de abastecimento em Portugal, vai inverter-se. No caso do gasóleo, o combustível mais utilizado, o aumento será o maior desde Janeiro deste ano.

Estes aumentos foram confirmados ao Negócios por fonte do sector. Será a primeira vez em três meses que os portugueses vão pagar mais pelos combustíveis. O gasóleo simples passará na segunda-feira a ter um preço médio de 1,20 euros por litro e a gasolina simples subirá para 1,424 euros.

De acordo com as cotações disponibilizadas pela Bloomberg, o preço médio da tonelada métrica do gasóleo aumentou quase 5% esta semana. No caso da gasolina, a subida foi um pouco mais contida, com a tonelada métrica a avançar 3%. O preço médio da gasolina aumentou em 2,80% enquanto o do gasóleo disparou para 4,70%.

No caso do gasóleo, trata-se do maior aumento de preços desde a segunda semana de Janeiro. Já a gasolina registará a subida mais expressiva desde Maio.

