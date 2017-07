Sporting contrata francês Mathieu por dois anos

O Sporting anunciou nesta sexta-feira a contratação do defesa francês Jérémy Mathieu, que alinhava no Barcelona.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Jérémy Mathieu para a assinatura de um contrato válido para as próximas duas épocas desportivas e com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros", diz um comunicado do clube de Alvalade.

#SportingCP chegou a acordo com o jogador Jérémy Mathieu



#SportingCP chegou a acordo com o jogador Jérémy Mathieu

Mathieu, de 33 anos, jogou três épocas no Barcelona, depois de ter passado pelo Valência, Toulouse e Sochaux.

O francês pode jogar como central ou defesa-esquerdo.

Com a devida autorização do Barcelona, Mathieu esteve a treinar-se no Sporting nos últimos dias.

O central francês junta-se na lista de reforços do Sporting a André Pinto (ex-Braga), Piccini (ex-Bétis), Matheus Oliveira (ex-Estoril) e Bruno Fernandes (ex-Sampdoria).

