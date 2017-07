Sporting com muita juventude empata com o Belenenses no Algarve

Depois de duas partidas à porta fechada, na Academia de Alcochete, o Sporting mostrou aos adeptos a sua primeira versão da época 2017-18, com um empate, a uma bola, frente ao Belenenses, no Estádio do Algarve. Com muita juventude, algumas caras novas e muita vontade de convencer Jorge Jesus, os “leões” acusaram a ausência das suas maiores referências, enquanto os “azuis” do Restelo deixaram boas indicações, nomeadamente no aspecto defensivo.

Foram três os novos reforços que alinharam no “onze” inicial sportinguista: o defesa direito Piccini e os médios Matheus Oliveira e Battaglia, para além do avançado angolano Gelson Dala, que foi promovido da equipa B. E foram precisamente as novas caras do plantel que estiveram envolvidos nos primeiros lances de perigo do encontro.

Mas o aguerrido Belenenses, com pouca criatividade e muito músculo, nomeadamente no meio campo, acabou por surpreender o adversário, com um grande golo de André Sousa. Após uma assistência, na direita de Diogo Viana, o médio rematou acrobaticamente à entrada da área, passando por cima do guarda-redes esloveno Azbe Jug.

A reacção do “leão” surgiu na segunda metade e por outra das novidades no plantel resgatada à equipa B. Entrado aos 58’, o avançado colombiano Leonardo Ruiz, tocou duas vezes na bola, antes de assinar o empate, desmarcado por Petrovic (62’). Nesta altura, já Jorge Jesus e Domingos Paciência tinham revolucionado as equipas, com várias mexidas ao longo do segundo tempo, tendo a partida entrado numa fase mais incaracterística e com muitas paragens.

Mesmo em natural ritmo de pré-época e, no caso do Sporting, ainda sem muitas das suas principais referências, como os jogadores que participaram na Taça das Confederações (Rui Patrício, Beto, Adrien, William Carvalho e Gelson Martins), o encontro serviu, essencialmente, para testar alguns dos jogadores que ainda não estão seguros nosd respectivos planteis.

No calendário dos “leões”, o próxima partida de preparação será frente aos turcos do Fenerbahçe, já durante o estágio em Nyon, na Suíça, no próximo dia 12. Aqui irá defrontar ainda os espanhóis do Valência (13 de Julho) e os suíços do Basileia (15).

