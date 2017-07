Pena de prisão de Messi substituída por multa de 252 mil euros

O tribunal de Barcelona decidiu trocar os 21 meses de prisão aplicados a Lionel Messi por uma multa de 252 mil euros, no âmbito de um caso de fraude fiscal, que chegou à justiça em Julho de 2016.

PUB

Jorge Horacio Messi, pai do jogador do Barcelona, que também estava envolvido no processo, viu a sua pena de 15 meses de prisão trocada por uma multa de 180 mil euros.

Os dois terão criado uma série de empresas em diversos paraísos fiscais, evitando declarar os valores recebidos relativamente aos direitos de imagem. Estes terão rendido, entre 2007 e 2009, cerca de 10 milhões de euros.

PUB

Além da pena de prisão, o tribunal espanhol tinha aplicado ainda uma multa de dois milhões de euros a Messi e de 1,3 milhões de euros ao seu pai.

Mesmo com a primeira condenação, nem o Messi nem Jorge Horacio Messi teriam de cumprir pena de prisão, uma vez que a lei espanhola prevê que qualquer pena abaixo dos dois anos pode ser cumprida em liberdade condicional.

PUB

PUB