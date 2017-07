Kei Nishikori continua sem confirmar as qualidades

Quando chegou à final do Open dos EUA, em 2014, muitos pensaram que Kei Nishikori iria, rapidamente, dar o passo seguinte e conquistar um torneio do Grand Slam. O japonês que, nessa prova, derrotou consecutivamente três "top-10" (incluindo o então número um, Novak Djokovic) antes de perder com Marin Cilic no derradeiro encontro, continuou a subir no ranking até ao quarto lugar, que ocupou em Março de 2015. Em Wimbledon, nunca foi além dos oitavos-de-final, mas, desta vez, nem isso: o actual número nove do ranking foi eliminado na terceira ronda pelo mais consistente Roberto Bautista Agut.

Nishikori liderou a terceira partida por 2-0, mas duas duplas-faltas permitiram a Bautista Agut (19.º) servir para fechar, com os parciais de 6-4, 7-6 (7/3), 3-6 e 6-3, em três horas e 20 minutos. Nos "oitavos", o tenista espanhol vai defrontar Cilic. O croata assinou 17 ases para ultrapassar Steve Johnson (31.º), por 6-4, 7-6 (7/3) e 6-4.

No último encontro do court central, Andy Murray precisou de duas horas e meia e de recuperar de 2-5 na quarta partida, no qual salvou cinco set-points para ultrapassar Fabio Fognini (29.º), por 6-2, 4-6, 6-1 e 7-5. Nos "oitavos", o líder do ranking vai defrontar outro adversário imprevisível, Benoît Paire (46.º).

Rafael Nadal (2.º) chega aos oitavos-de-final sem ceder qualquer set nos três encontros anteriores, o que não conseguia desde 2011. Batendo a bola cedo, o espanhol somou 41 winners para dominar, por 6-1, 6-4 e 7-6 (7/3), o talentoso Karen Khachanov (34.º), que chegou a dispor de um set-point, antes de perder o tie-break. Na segunda-feira, Nadal mede forças com Gilles Muller (26.º).

No torneio feminino, e pela primeira vez em 40 anos, há uma grande candidata ao título britânica. Johanna Konta (7.ª) perfila-se como uma potencial sucessora de Virginia Wade, campeã em 1977, e depois de vencer a grega Maria Sakkari (101.ª), por 6-4, 6-1, tem pela frente Caroline Garcia (22.ª).

Mas há que contar com Victoria Azarenka, duas vezes semifinalista em Wimbledon. A bielorrussa continua sem deslumbrar, o que é normal para quem está apenas no segundo torneio desde que regressou à competição, mas soube impor-se à britânica Heather Watson (102.º), por 3-6, 6-1, 6-4

Agora, segue-se o muito aguardado duelo com Simona Halep (2.ª) que também teve de trabalhar muito para ultrapassar Shuai Peng (37.º), por 6-4, 7-6 (9/7).

Em frente, segue igualmente a pentacampeã, Venus Williams. A norte-americana de 37 anos está numa secção do quadro com mais três jovens: Elina Svitolina (22 anos), Jelena Ostapenko (20) e Ana Konjuh (19). Ao eliminar a japonesa de 19 anos, Naomi Osaka (59.ª), por 7-6 (7/3), 6-4, Venus tornou-se na mais velha jogadora presente nos "oitavos", desde que Martina Navratilova foi até à final de 1994. Venus vai defrontar agora Konjuh (29.ª), que eliminou a experiente Dominika Cibulkova (9.ª), por 7-6 (7/3), 3-6 e 6-4.

Svitolina (5.ª) e Ostapenko (13.ª) decidem o outro lugar nos quartos-de-final.

