Histórias do Tour: A criança vestida de verde cresceu

Vimo-lo crescer diante dos nossos olhos. Começou como bebé de colo e, em 2001, quando o pai, Erik, subiu ao pódio nos Campos Elísios para envergar aquela que seria a sua sexta e última camisola verde, Rick era já uma criança irreverente, de cabelo a condizer com o feito do progenitor. Passaram 16 anos desde essa imagem irrepetível. O miúdo afundado dentro da camisola da regularidade é agora um homem de 23 anos, que está a estrear-se no Tour.

O seu apelido faz parte da realeza do ciclismo mundial, mas o jovem da Katusha Alpecin está apostado em individualizar-se no pelotão. Herdeiro de uma dinastia que já vai na terceira geração, e que começou com o avô Detlef, também ele ciclista profissional, Rick carrega aos ombros as expectativas inerentes à genética. Não fosse isso e o mais novo dos Zabel mereceria destaque per si.

O futuro do jovem, nascido em Unna, a 8 de Dezembro de 1993, estava traçado. Aos 11 anos, já pedalava no clube local. Em 2008, no ano em que o pai se retirou, mudou-se para um liceu desportivo e enveredou por um caminho sem volta. Na temporada seguinte, sagrou-se campeão nacional de Madison. A transição da pista para a estrada foi ainda mais bem-sucedida: em 2011, concluiu a prova de juniores dos Mundiais de Estrada de Copenhaga em quinto lugar.

O resultado valeu-lhe um contrato com a equipa satélite da Rabobank. Com apenas 18 anos, sagrou-se campeão nacional sub-23, mas seria em 2013 que Erik confirmaria o seu potencial, com o triunfo na Volta à Flandres de esperanças e numa etapa da Volta à Normandia. O salto para o WorldTour era inevitável e foi a BMC a conquistar o seu “passe”. Não houve tempo para adaptações: Erik foi atirado aos leões no Tour Down Under, onde trabalhou para Cadel Evans. “Há alguns tipos que correram com o meu pai e que agora estão a correr comigo. Isso é de loucos”, disse então ao CyclingWeekly.

Sem nunca renegar os seus laços, o jovem Zabel procurou sempre demarcar-se do pai. “O tempo do meu pai foi o tempo do meu pai e, agora, estou a escrever a minha própria história”. Dela fazem parte, além da vitória coletiva no contrarrelógio por equipas do Giro de Trentino de 2014 e da individual na terceira etapa da Volta à Áustria de 2015, o estatuto de ciclista mais novo do Giro2015. “O meu filho tem talento e está claramente no caminho correto. Estou muito orgulhoso dele. Ele adora o ciclismo e isso, para mim, é o mais importante”, assume o pai babado, que, com mais de 200 triunfos no palmarés, deixou a fasquia bastante elevada para o ciclista da Katusha Alpecin.

“Igualar os feitos do pai não vai ser fácil para o Rick, pois ganhar 12 etapas no Tour e seis camisolas verdes, o que continua a ser um recorde, não está ao alcance de todos”, reconheceu Tiago Machado ao PÚBLICO. O nosso ‘espião’, que é um dos oito companheiros do alemão neste Tour, revelou que os colegas não dão sossego ao jovem Zabel, brincando com a sua pesada herança. A tudo, o bebé que vimos crescer no final dos anos 1990, responde com bom humor. “É um bem-disposto”, rematou o ciclista português.

