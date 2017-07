Fugas para a frente no Nacional de Jovens

Pedro Lencart (sub-18), Gonçalo Teodoro (sub-16) e Francisco Matos Coelho (sub-14) partem hoje para a terceira e última volta a liderarem de forma destacada nos respectivos escalões masculinos, no Campeonato Nacional de Jovens que decorre desde segunda-feira no Santo Estêvão Golfe, tendo já atribuído na terça-feira os títulos de sub-10 e de sub-12.

Legenda: Francisco Matos Coelho © FILIPE GUERRA

O destaque do segundo dia das competições dos mais velhos – a jornada esteve interrompida hora e meia ao final da manhã devido a trovoada – pertenceu a Pedro Lencart, que regressou ao torneio depois de dois anos de ausência, ele que foi bicampeão em sub-12 e bicampeão sub-14, neste caso em 2014. O jogador de Miramar conseguiu fazer a sua melhor volta em Santo Estêvão, de 67 pancadas, 6 abaixo do par-73, o que lhe trouxe altos dividendos.

No fim da primeira volta, o campeão nacional individual amador absoluto de 2016 era segundo classificado empatado com o vice-campeão nacional amador Vasco Alves, ambos com 71, a duas pancadas da “sensação” Carlos Conceição; agora soma 138 (-8) e está com sete pancadas de vantagem sobre o inglês George Ounstead (74-71), que foi o vencedor deste escalão na edição passada no Belas Clube de Campo.

Vasco Alves, com um 75, caiu para terceiro com 146 (par) e Carlos Conceição, que piorou 13 pancadas marcando em relação à véspera marcando 82, para quinto, com 151 (+5). O quarto é Carlos Laranja, com 148 (72-76). Tiago Mendes é sexto com 152 (76-76) e Pedro Neves e João Maria Pontes, ambos com voltas de 75-78 e um total de 153.

“Comecei bem, com dois birdies, e depois consegui aproveitar as oportunidades para birdie que este campo proporciona. Os pontos fortes do meu jogo foram o putting e o jogo curto”, afirmou Lencart ao GolfTattoo.

Nos sub-16, Gonçalo Teodoro jogou a sua segunda volta consecutiva abaixo do par (70-72, agregado de 4 abaixo do par), para aumentar a vantagem sobre a concorrência dois shots para seis, sendo a concorrência encabeçada seu companheiro de clube Luca Lopes Azinheiro (72-76). João Pedro Maganinho (72-77) é terceiro com 3 acima do par e Daniel da Costa Rodrigues (72-77) quarto com +6.

Em sub-14, Francisco Matos Coelho parece lançado para o seu terceiro título consecutivo neste Nacional de Jovens, ele que venceu em 2015 em sub-12 e em 2016 em sub-14. Procurando bisar neste escalão, leva duas voltas abaixo do par (72-71) e aumentou a distância sobre o seu mais próximo adversários – que continua a ser Diogo Mealha (75-74), de Miramar, de três para seis pancadas. Tomas Mician, de Vilamoura, é terceiro com 150 (74-74).

Nas competições femininas, também Sara Gouveia, do Clube Laranjas, Conseguiu aumentar a distância sobre as adversárias. Depois de abrir com um 76 que lhe deu duas pancadas de vantagem sobre Inês Barbosa, na quinta-feira marcou 74 e agora, com um total de 150 (+4), tem cinco pancadas de vantagem sobre Joana Silveira 79-76). Inês Barbosa fez 81 caindo para o terceiro lugra com 159 (+14).

Onde há mais equilíbrio é nas sub-16 e sub-14. Em sub-16, Maria Teresa Alves (85-82), do Oporto, e Filipe Capelo (77-90), da Quinta do Lago, estão empatadas na frente com 167 (+21), seguidas de Inês Pereira (80-85), de Miramar, com 170 (+24). Em sub-14, Leonor Medeiros (76-77), da Quinta do Peru, e a açoriana Ivete Rodrigues, do Verdegolfe, partilham o comando com 153 (+7), tendo Sofia Barroso Sá (74-80), da Quinta do Peru, à distância mínima, e Rita Costa Marques (73-82), de Miramar, anterior líder, a dois shots.

