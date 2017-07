Doclisboa antevê as retrospectivas 2017 na Cinemateca

Ainda faltam alguns meses para o Doclisboa mas a organização começa já a levantar o véu sobre a 15.ª edição do festival de cinema documental, a ter lugar de 19 a 29 de Outubro.

Esta sexta-feira à noite, a Cinemateca Portuguesa recebe na sua esplanada ao ar livre, às 22h30, uma sessão organizada pelo certame, com a curta Strop da realizadora checa Vera Chytilová e a longa Un Jeu si simple do canadiano Gilles Groulx, a antever as duas grandes retrospectivas do Doclisboa 2017.

Primeira das retrospectivas: a obra de Chytilová (1929-2014), contemporânea de Milos Forman ou Jiri Menzel, que começou a filmar em 1961 mas chegou a estar impossibilitada de filmar durante a primeira metade da década de 1970 e viu alguns dos seus filmes interditados. O seu filme mais conhecido internacionalmente é ainda hoje a sua provocadora longa de 1966 Daisies (estreada em Portugal como Jovens e Atrevidas).

Segunda retrospectiva: o cinema do Québec, sob o genérico Uma Outra América, concentrado na produção canadiana francófona nas décadas de 1960 e 1970, à qual o apoio estatal do National Film Board of Canada e as técnicas do cinéma-vérité vieram dar um impulso muito específico.

Un Jeu si simple, documentário sobre a importância do hóquei no gelo para a identidade canadiana do Québec, foi realizado por Gilles Groulx em 1964 e é um filme exemplar das pesquisas formais daquele período. Já Strop, que apresenta a retrospectiva de Vera Chytilová, foi a “curta de fim de curso” com que a realizadora terminou os seus estudos de cinema em 1961.

