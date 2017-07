PÚBLICO ganha financiamento do Google para aplicação de jornalismo local

O PÚBLICO conseguiu financiamento do fundo Google Digital News Initiative (DNI) para criar uma aplicação de jornalismo local, que juntará o trabalho de repórteres e informação produzida por computadores. É a terceira vez, em três concursos, que o jornal obtém apoio daquele fundo para um projecto de inovação jornalística.

PUB

Outras quatro candidaturas portuguesas obtiveram financiamento, o que inclui um projecto da Impresa (o grupo de que fazem parte o Expresso, SIC e Visão) e outro da Cofina (Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Sábado). Para além destes, o fundo vai ainda apoiar iniciativas do jornal Região de Leiria e da cooperativa Visapress, que gere direitos de autor para empresas de media. As candidaturas portuguesas totalizaram cerca de 1,3 milhões de euros. Em toda a Europa, foram atribuídos perto de 22 milhões de euros a 107 projectos.

Para anunciar os resultados, o Google organizou um evento em Amsterdão onde reuniu vários vencedores de projectos passados. A reunião foi lançada por Lydia Polgreen, directora do site HuffPost (depois de ter passado vários anos no New York Times), que fez questão de destacar a importância da tecnologia para melhorar a experiência do consumidor de notícias. Depois da apresentação de vários projetos do primeiro concurso, onde também foi abordado o projecto áudio P24, do PÚBLICO, o evento fechou com o anúncio dos vencedores e com uma apresentação do fundador da Wikipedia, Jimmy Wales.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A aplicação de informação local que o PÚBLICO começará agora a desenvolver vai focar-se nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Para além da cobertura jornalística nestes locais, vai integrar informação como o trânsito, meteorologia, crítica de filmes, sugestões de restaurantes e de eventos culturais, e alguns resultados desportivos. Parte desta informação será apresentada sob a forma de notícias curtas escritas por computadores. A aplicação servirá ainda como uma ferramenta de comunicação directa entre jornalistas e utilizadores.

Em Abril, o PÚBLICO já tinha lançado o P24, um noticiário em áudio, personalizado para os interesses de cada utilizador e que foi o primeiro projecto do jornal financiado pelo DNI. Um segundo projecto, também de informação local, será lançado antes das eleições autárquicas.

O fundo Google DNI tem um total de 150 milhões de euros, que estão a ser distribuídos ao longo de três anos, e esta foi a terceira ronda de financiamentos. Foi criado pela multinacional americana para apoiar ideias inovadoras dos media na Europa, onde a empresa tem tido problemas regulatórios (recentemente a Comissão Europeia aplicou à empresa uma multa recorde por abuso de posição dominante) e onde a relação com a imprensa não é pacífica.

PUB

PUB