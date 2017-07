Incendiário da Madeira condenado a 14 anos de prisão

O incendiário da Madeira foi condenado nesta quinta-feira a 14 anos de prisão pelos crimes de homicídio negligente e fogo florestal, informa o Diário de Notícias da Madeira. O julgamento foi feito esta quinta-feira na Instância Central da Comarca da Madeira e condenou Paulo Gonçalves, o homem de 24 anos que ateou os incêndios de Agosto passado, que culminaram na morte de três pessoas e em elevados prejuízos.

Os incêndios registados na Madeira no último Verão provocaram três mortos, um ferido grave e a destruição total ou parcial de 300 imóveis. Os prejuízos foram avaliados em 157 milhões de euros, 17,3 dos quais relacionados com habitações. No primeiro interrogatório judicial, o arguido tinha confessado a autoria do incêndio.

