Dois afegãos que pediram asilo em Portugal detidos por suspeita de terrorismo

Dois cidadãos que se apresentaram ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) como afegãos estão agora sob custódia daqueles serviços depois de terem tentado pedir asilo político numa esquadra da PSP do Porto. Foram primeiro detidos pela PSP por entrada e permanência ilegal em Portugal, noticia esta quinta-feira o Jornal de Notícias, e o Tribunal da Pequena Instância Criminal do Porto ordenou depois um reforço das medidas de segurança no SEF.

PUB

O JN escreve que uma juíza deu quarta-feira a ordem para que medidas excepcionais de segurança rodeassem os dois cidadãos, com idades entre os 20 e os 25 anos, depois de ter sido confrontada com as imagens de armas, explosivos e de homens que disseram ser militares armados na Síria que os afegãos tinham na sua posse, e que já tinham mostrado ao SEF. Um dos indivíduos terá admitido ter sido combatente naquele país em 2014 e 2015, sem precisar com que forças alinhava, e disse ter fugido e sido alvo de represálias, motivo pelo qual terá pedido asilo em conjunto com o outro jovem afegão. Antes disso, viveu no Irão, escreve o diário.

Os dois homens terão já passado pela Finlândia, de onde vieram para Portugal a bordo de um comboio. Traziam consigo mil euros em dinheiro, dado por amigos, disseram, e também uma pen drive com as imagens que suscitaram alarme por parte dos agentes de segurança com quem falaram. Não teriam documentos e depois de uma noite passada na esquadra da Bela Vista no Porto, detidos, foram presentes em tribunal. A medida de coação aplicada foi de detenção em centro de acolhimento temporário do SEF.

PUB

A suspeita de ligação ao terrorismo fez com que a Polícia Judiciária (PJ), os Serviços de Informações e Segurança (SIS) e o Ministério Público fossem envolvidos no caso. Um dos factos já confirmados, segundo o JN, é a passagem de um dos homens pela Finlândia.

PUB

PUB