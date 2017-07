Director do Instituto Macrobiótico desapareceu em sessão de mergulho

Uma pessoa desapareceu no final da manhã desta quinta-feira, durante uma sessão de mergulho no Cabo Espichel, Sesimbra, confirmou o PÚBLICO junto do comandante do Porto de Setúbal, o capitão-de-fragata Luís Lavrador. De acordo com o Jornal de Notícias, que deu a notícia, o desaparecido será o director do Instituto Macrobiótico de Portugal, Francisco Varatojo.

Segundo o comandante do Porto de Setúbal, o desaparecimento deu-se quando um grupo de pessoas, que se encontrava a realizar uma sessão de mergulho, estava a iniciar “o processo de subida à superfície”. Os restantes mergulhadores deram pelo desaparecimento de uma pessoa já à superfície “e ainda o tentaram socorrer”, relata o comandante. O grupo deu, de seguida, o sinal de alerta para o sucedido através da embarcação alugada.

Foram deslocados quase de imediato mergulhadores da Polícia Marítima ao local, mas ainda não tiveram resultados nas buscas. A operação de busca está ainda a decorrer com "uma série de meios", informou Luís Lavrador.

