PSD: sucessor de Luís Montenegro vai ser eleito este mês

O líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, informou os deputados que irá marcar eleições para o cargo para 19 de Julho. A indica��ão foi dada esta manhã como avançou esta quinta-feira o PÚBLICO. O mandato de Montenegro só termina em Setembro, mas o dirigente não quer fazer coincidir as eleições da bancada com a campanha autárquica.

Os deputados do PSD estão reunidos no Parlamento naquela que será provavelmente a última reunião desta sessão legislativa. O actual líder já comunicou aos seus colegas de bancada a sua decisão, apurou o PÚBLICO.

A data para a escolha do sucessor de Luís Montenegro, que lidera a bancada desde 2011 e já não se pode recandidatar ao cargo, acontecerá a 19, dia do último plenário antes de férias. O ex-ministro Luís Marques Guedes e o vice-presidente do partido Marco António Costa são dois nomes fortes para a liderança da bancada social-democrata.

Numa intervenção logo a seguir à de Luís Montenegro, o líder do PSD sublinhou que não é necessário os candidatos pedirem a autorização à direcção do partido e que se trata de uma escolha exclusiva dos deputados.

