Projecto do CDS sobre sedação paliativa viabilizado

As bancadas da esquerda viabilizaram hoje, pela abstenção, um projecto de lei dos centristas pelos direitos das pessoas doentes em fim de vida.

Com esta votação, na generalidade, o projecto de lei baixa à comissão parlamentar de Saúde, com o apoio do CDS, PSD e a abstenção do PS, PCP, BE, PEV e PAN.

Durante o debate, o CDS apelou a um consenso, “sem preconceitos ideológicos”, com os restantes grupos parlamentares, a que os partidos de esquerda responderam com a acusação de que este diploma é uma “lei anti-eutanásia”.

No debate, o PSD secundou o apelo a um consenso dos partidos quanto ao projecto de lei do CDS pelos direitos das pessoas em fim de vida, afirmando tratar-se de uma “magna carta” destas pessoas.

Às criticas de que o projecto centrista não é inovador e propõe numa lei aquilo que já está previsto noutras leis já em vigor, Ângela Guerra afirmou tratar-se de “congregar num único diploma o conjunto de direitos das pessoas que se encontram numa situação de especial vulnerabilidade”.

O objectivo, afirmou, é a lei “servir de magna carta dos direitos das pessoas doentes e em fim de vida”.

A deputada social-democrata apontou ainda ao Governo, lembrando que está por regulamentar o estatuto do cuidador e que falta concretizar medidas para o aumento de camas nos cuidados continuados e paliativos.

