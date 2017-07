Hugo Soares deve ser o próximo líder parlamentar do PSD

Foi com enorme surpresa que, nesta quinta-feira, os deputados do PSD ouviram do líder da bancada o anúncio de que seriam marcadas eleições para a direcção já este mês. Tal como o PÚBLICO adiantou, Luís Montenegro não quis esperar por Setembro nem prolongar o mandato até ao congresso do início de 2018 e marcou eleições para o dia 19, o dia do último plenário antes das férias parlamentares. O candidato à sucessão pode ser o ex-líder da JSD e vice-presidente da bancada do PSD, Hugo Soares.

Com o mandato a terminar em Setembro e sem se poder recandidatar a um quarto mandato na liderança da bancada, Luís Montenegro quis arrumar o assunto antes das férias. E deixou a bancada em reboliço na última reunião desta sessão ao anunciar que as eleições seriam já. Sem o ruído da campanha autárquica e para dar tempo ao novo presidente para “projectar o ano parlamentar”, argumentou o actual líder eleito em 2011 e deputado desde 2002.

Quando há meses foi noticiado que Luís Montenegro já não se poderia recandidatar, foi discutido o timing da saída, até porque o dirigente é visto como um putativo candidato à liderança do PSD e foi até elogiado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Depois de um almoço-conferência em Abril, com o ex-ministro Miguel Relvas ao lado, que foi considerado um ensaio à apresentação de uma candidatura ao partido, Luís Montenegro veio esclarecer que não será candidato a líder do partido contra Passos Coelho. Esta regra coloca-o, em princípio, fora do próxima disputa pela liderança no início de 2018, mas a saída de cena nesta altura também o deixa livre para se movimentar dentro do partido.

Na corrida à sucessão aparece muito bem posicionado Hugo Soares. É o vice-presidente (desde 2013) que substitui muitas vezes Luís Montenegro nas funções de líder da bancada – incluindo na conferência de líderes - e já domina os procedimentos parlamentares do cargo. Com 34 anos, advogado e eleito deputado por Braga pela primeira vez em 2011, Hugo Soares sempre se assumiu como um apoiante de Pedro Passos Coelho. Sem anticorpos na bancada, o ex-líder da JSD é visto como um sucessor natural de Montenegro, apesar de lhe apontarem como handicap ser demasiado jovem para ocupar já o cargo. O ex-líder da JSD (entre 2012-2014) ganhou protagonismo há dois anos quando assumiu a autoria de uma proposta de referendo sobre a adopção por casais gay, o que travou o processo legislativo que estava em curso sobre a co-adopção. Mais recentemente também não passou despercebida a sua participação na comissão de inquérito à capitalização da Caixa Geral de Depósitos, onde foi coordenador da bancada.

O Expresso noticiou ainda que Marco António Costa, vice-presidente do partido, está a ser incentivado a concorrer e que estará a ponderar essa hipótese. O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares, Luís Marques Guedes, também foi considerado uma hipótese para a sucessão, mas terá mostrado relutância em candidatar-se ao cargo que já ocupou.

A escolha da data não foi pacífica internamente. Há quem considere um erro chamar a atenção para a bancada do PSD quando o Governo está sob pressão, apurou o PÚBLICO. “É um processo normal feito num tempo normal. Não vai ser o nosso foco de atenção. Claro que vai haver algum aproveitamento político”, respondeu Luís Montenegro, depois de questionado pelos jornalistas se este processo eleitoral não irá desviar as atenções da pressão que existe actualmente sobre o Governo.

Numa intervenção logo a seguir à de Luís Montenegro na reunião da bancada, que decorreu à porta fechada, o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, sublinhou que não é necessário os candidatos pedirem a autorização à direcção do partido para assumirem essa condição e que se trata de uma escolha exclusiva dos deputados.

É muito pouco provável que exista mais do que um candidato, mas também é certo que a questão da sucessão será resolvida brevemente, apesar de as listas poderem ser apresentadas até às 18h da véspera da data das eleições, segundo o regulamento interno do grupo parlamentar.

Até às eleições, Luís Montenegro quer imprimir normalidade ao exercício da liderança da bancada. O PSD marcou para esta sexta-feira um debate de actualidade sobre as cativações orçamentais e já fez saber que não insistirá no nome de Teresa Morais para o conselho de fiscalização das secretas. Mas é certo que indicará um nome para Provedor de Justiça.

