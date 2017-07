Entidade das Contas tem novos membros

O Tribunal Constitucional elegeu os novos elementos que farão parte da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e que estarão em funções durante os próximos quatro anos, pelo menos.

José Figueiredo Dias foi eleito presidente e como vogais ficarão Tânia Cunha e Carla Cardoso. A eleição aconteceu esta quinta-feira, dia 6 de Julho, no cumprimento do artigo 6.º da Lei de Organização e Funcionamento da Entidade das

Contas e Financiamentos Políticos (Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de Janeiro).



"A Entidade das Contas e Financiamentos Políticos é um órgão independente que funciona junto do Tribunal Constitucional e tem como atribuição coadjuvá-lo tecnicamente na apreciação e fiscalização das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais para Presidente da República, para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e para as Autarquias Locais", informa a nota divulgada pelo tribunal.



O mandato tem uma duração de quatro anos, renovável uma vez por igual período.

PUB

PUB

PUB