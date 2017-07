Florestas e bairros históricos

Há mais de duas semanas que não se fala de outra coisa que não seja relacionada com fogos, florestas, eucaliptos, transmissões etc….

Dos 64 mortos e cerca de 200 feridos, alguns em estado grave, já pouco se fala. O tempo até refrescou durante alguns dias, o que logo acalmou os ânimos. Foi preciso morrer toda aquela gente para que se vá agora mexer no ordenamento das florestas ( desta vez terá que ser).

O mesmo vem acontecendo com os Bairros Históricos, sobretudo os de Lisboa. Só se vai pensar nisso a sério quando houver uma catástrofe qualquer. Eu arrisco dizer mais uma vez: a razão é a mesma num caso e noutro. Não é coisa que se resolva numa legislatura, (quatro anos), não dá votos, só lhe pegam à força. Desta vez, atendendo ao Presidente da República que temos, não é fácil que as coisas fiquem no esquecimento, mas a linguagem que se ouve ao fim de duas semanas, não é nada animadora.

Guilherme da Conceição Duarte, Lisboa

Ainda sobre o incêndio de Pedrógão

A discussão sobre a cronologia do incêndio de Pedrógão Grande faz-me lembrar o filme sobre o julgamento do comandante que amarou o seu avião no rio Houdson em Nova Iorque depois de um bando de pássaros destruir os reatores e de ele ter concluído não ter tempo de voltar ao aeroporto. O erro dos investigadores foi que partiram do princípio que mal o incidente se dava – o choque dos pássaros – dispunham logo da informação completa dos danos e do estado do avião e assim podiam iniciar de imediato o retorno, desprezando o tempo que o comandante necessitou para aferir esses dados. Depois da tragédia consumada, indubitavelmente perante uma situação climatérica rara – basta ouvir os primeiros relatos, ainda não enviesados pelas polémicas, de quem estava lá -, parece-me leviano dizer que devíamos ter actuado de um modo diferente naquelas horas de precipitação acelerada de acontecimentos. Foi preciso tempo para perceber que não se tratava de um incêndio como (infelizmente) há muitos no país, mas antes um inferno que uma conjugação trágica de fatores levou àquelas populações, originando um número de vítimas com o qual eu não me consigo conformar. E a polémica do SIRESP vai pelo mesmo caminho, evitando que se discutam as questões essenciais: quanto estamos dispostos a suportar, enquanto contribuintes, para ter um sistema de prevenção, detecção e combate aos incêndios que contemple estas situações extremas (e, já agora, que permita responder melhor a todas as outras), sabendo que muitas vezes para cobrirmos mais 1% de risco precisamos de uma proporção muito maior de investimento? E onde se deve investir? No reforço da prevenção? Na formação e reforço do equipamento dos bombeiros e protecção civil? Nos meios de detecção, adoptando tecnologias já existentes para ter alarmes mais prematuros? Estes sim, parecem-me temas relevantes a debater, já que para mim as respostas não são óbvias. E este é o meu apelo, já que não admito sequer conceber que possa acontecer algo parecido no futuro.

Luís Rafael Nunes, Oeiras

