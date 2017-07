Rixa em prisão mexicana faz pelo menos 28 mortos

Pelo menos 28 reclusos de uma prisão de alta segurança da cidade mexicana de Acapulco morreram durante uma rixa, informou o porta-voz do Grupo de Coordinación Guerrero — órgão que congrega as forças de segurança deste estado —, Roberto Álvarez, citado pela Reuters. Outras três pessoas ficaram também feridas durante os tumultos.

Acapulco é a maior cidade do estado de Guerrero, que é também das regiões com maiores índices de criminalidade do país, maioritariamente ligada ao tráfico de droga.

Segundo relatou Álvarez aos jornalistas os confrontos iniciaram-se numa ala de segurança máxima da prisão entre dois grupos rivais. As autoridades descobriram corpos corpos por toda a zona do estabelecimento, incluindo dentro e nas redondezas da cozinha, bem como na zona das visitas conjugais.

Fonte oficial relatou ainda à Reuters que quatro dos reclusos encontrados sem vida tinham sido decapitados.

O incidente ocorreu no mesmo dia da chegada do secretário de Segurança Interna dos EUA, John Kelly, ao estado de Guerrero. Kelly, que é uma das principais ligações entre o Governo mexicano e a Administração Trump no que respeita à segurança e imigração, chegou esta quinta-feira ao México onde tem marcadas várias reuniões, incluindo com o Presidente Enrique Peña Nieto.

Estes tumultos em Acapulco reforçam o ano de 2017 como um dos anos mais violentos na história moderna do México. No início deste ano, 49 pessoas morreram em tumultos entre grupos do narcotráfico numa prisão na cidade de Monterrey.

