Em Varsóvia, Trump assume defesa da NATO e da civilização ocidental

Num discurso em Varsóvia, em vésperas de se encontrar pela primeira vez com o seu homólogo russo, o Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu o total empenho dos Estados Unidos na defesa colectiva dos países-membros da NATO, mas voltou a insistir que a Europa – a exemplo do que já faz a Polónia – “tem de fazer mais”.

“Aos países que criticam a nossa posição firme, devo dizer que os Estados Unidos já demonstraram, não meramente por palavras, mas também em acções, que apoiamos firmemente o Artigo 5º” do Tratado do Atlântico Norte, disse Trump na praça Krasinski, no centro da capital polaca.

Nunca nenhum Presidente americano se distanciou deste pilar da política externa americana, mas em Maio, na sua primeira visita à Europa e à sede da NATO, Trump não fez qualquer referência ao artigo 5º, optando por um discurso de confronto com os parceiros, a quem exigiu que aumentassem os seus gastos com defesa – uma exigência que voltou a repetir agora.

Falando frente ao monumento que recorda o Levantamento de Varsóvia – quando em 1944 a resistência polaca tentou pôr fim à ocupação nazi –, e depois de lembrar a luta do país contra o comunismo, Trump quis fazer da Polónia um exemplo para as outras nações europeias, numa altura em que, afirmou, o Ocidente enfrenta outras ameaças existenciais, como o “terrorismo extremista”.

“Como a experiência polaca nos mostra, a defesa do Ocidente depende não só dos meios, mas também da vontade do seu povo para vencer. A questão fundamental do nosso tempo é saber se o Ocidente sobreviverá”, afirmou.

À semelhança do que já tinha feito durante a manhã, numa conferência de imprensa com o Presidente polaco, Andrzej Duda, o Presidente norte-americano não esqueceu as preocupações de Varsóvia com o seu vizinho de Leste, instando a Rússia “a parar as suas actividades de desestabilização na Ucrânia e não só”.

Reagindo a estes comentários, um porta-voz do Kremlin, protestou contra o rótulo de “desestabilizador” e disse esperar Vladimir Putin e Trump, no encontro de amanhã em Hamburgo, “se conheçam e compreendam a abordagem de cada um sobre as relações bilaterais, e não a abordagem que é feita pelos media”.

