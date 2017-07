França anuncia fim dos carros a gasolina e gasóleo até 2040

O ministro francês responsável pela pasta da Transição Ecológica (equivalente a ministro do Ambiente em Portugal), Nicolas Hulot, anunciou nesta quinta-feira um plano climático que será aplicado nos próximos cinco anos. A medida mais emblemática neste plano é o fim da venda de carros a gasolina e a gasóleo até 2040 (na Índia este objectivo está definido para 2030), noticia o jornal francês Le Monde. “Para mim é uma verdadeira revolução”, afirmou o ministro, que reconheceu que esta medida era "complexa" e que terá impacto no sector automóvel, uma das bandeiras da indústria francesa.

Além desta medida — que visa cumprir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris —, o conhecido activista ambiental Nicolas Hulot anunciou ainda o fim da produção de electricidade a partir do carvão. O ministro deixou claro que estas restrições ambientais têm como objectivo melhorar o quotidiano dos franceses.

Hulot disse ainda que os próprios construtores automóveis devem apoiar esta promessa “que é também uma questão de saúde pública”, disse, citado pelo Libération. O ministro garantiu que iria ser criada uma espécie de abono para ajudar as famílias mais carenciadas a conseguirem comprar viaturas mais bem adaptadas às exigências climáticas. Sem especificar qual o valor desta ajuda de transição, o ministro afirmou que permitirá “substituir um veículo a gasóleo anterior a 1997 ou a gasolina anterior a 2001”.

Em Junho, o Presidente francês, Emmanuel Macron — que foi bastante crítico em relação à decisão tomada por Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris — comprometeu-se a levar à ONU, em Setembro, um “pacto mundial para o ambiente”. Este pacto pretende ser a base de um novo tratado internacional em que estejam subjacentes os grandes princípios no que diz respeito ao meio ambiente, sendo vinculativo para os Estados que o assinarem e não voluntário, ao contrário do que acontece com o Acordo de Paris.

Hulot foi animador de televisão e candidato à presidência, em 2007. Apesar de ter recusado os convites para ser ministro feitas pelos dois presidentes anteriores, Nicolas Hulot aceitou o desafio de Macron, sendo um dos seus objectivos para este mandato a aplicação da lei da transição energética promulgada em 2015. Esta lei previa a redução para metade do total de consumo de energia e a redução para um quarto da quantidade das emissões de gases com efeito de estufa. Isto até 2050.

