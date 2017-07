Portugal sobe ao quarto lugar no ranking da FIFA

Portugal subiu esta quinta-feira do oitavo para o quarto lugar do ranking da FIFA, agora liderado pela Alemanha, que ultrapassou o Brasil depois da vitória na Taça das Confederações.

A selecção portuguesa, terceira classificada na prova realizada na Rússia, onde não perdeu qualquer jogo (três vitórias e dois empates), ultrapassou o Chile, a Colômbia, a França e a Bélgica, que caíram para as últimas quatro posições do "top-10".

Por seu lado, a Alemanha, campeã mundial em título, voltou, dois anos depois, à liderança, deixando para trás o Brasil (segundo) e a Argentina (terceira). Desde a última liderança dos germânicos, em 2015, apenas três selecções passaram pelo comando da tabela da FIFA, o Brasil, a Argentina e a Bélgica.

No "top-10", no qual não entram Espanha (11.ª), Itália (12.ª) ou Inglaterra (13.ª), seguem ainda a Suíça, no quinto posto, e a Polónia, no sexto. Mais abaixo na tabela, destaque para a subida, do 30.º para o 23.º posto, da selecção do Irão, que, sob o comando de Carlos Queiroz, já conseguiu o apuramento para a fase final do Mundial de 2018, a disputar na Rússia.

Entre os representantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), destaque para as entradas no "top-100" da Guiné-Bissau (subiu 18 posições, para a 83.ª) e de Moçambique (subiu nove, para a 97.ª) e a saída de Cabo Verde que tombou 31 lugares, para o 115.º. Em relação ao ranking anterior, de 1 de Junho, Andorra foi a selecção que mais posições subiu (57, para a 129.ª) e a Namíbia a que mais desceu (62, para a 156.ª).

Ranking da FIFA em 6 de Julho:

1. (3) Alemanha, 1.609 pontos.

2. (1) Brasil, 1.603 pontos.

3. (2) Argentina, 1.413.

4. (8) Portugal, 1.332.

5. (9) Suíça, 1.329.

6. (10) Polónia, 1.319.

7. (4) Chile, 1.250.

8. (5) Colômbia, 1.208.

9. (6) França, 1.199.

10. (7) Bélgica, 1.194.

(...)

23. (30) Irão, 893.

44. (41) Burquina Faso, 698.

85. (103) Guiné-Bissau, 407.

97. (106) Moçambique, 336.

115. (84) Cabo Verde, 284.

141. (144) Angola, 201.

176. (178) São Tomé e Príncipe, 98.

182. (184) Macau, 82.

196. (196) Timor-Leste, 42.

(entre parêntesis a posição anterior)

