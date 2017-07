Mais uma oportunidade para Ernests Gulbis

Ernests Gulbis chegou a ocupar o 10.º lugar do ranking em 2014, logo após ter chegado às meias-finais de Roland Garros. Dizia então, com 26 anos, que era a sua última oportunidade de chegar ao topo. Mas as múltiplas lesões afastaram o sonho de ser número um mundial. Há dois anos ganhou 11 encontros; em 2016, apenas sete. Este ano, os problemas físicos mantiveram-se, caiu para 597.º na tabela ATP e teve de recorrer ao ranking protegido (99.º) para entrar no quadro principal de Wimbledon, onde obteve as suas primeiras duas vitórias da época no circuito principal. Nesta quinta-feira, o letão eliminou mesmo Juan Martin del Potro (32.º).

“Tenho duas roturas musculares, no gémeo e abdominal. Cheguei aqui nas mesmas condições a que cheguei a Roland Garros: sem jogar qualquer encontro. Tem sido essa a história esta época. Também o pulso não está perfeito…”, explicou Gulbis, após vencer o argentino por 6-4, 6-4 e 7-6 (7/3), em três horas de jogo.

Com 60 winners, dos quais 25 ases, o letão é o tenista pior classificado a atingir a terceira ronda de Wimbledon desde 2002, quando Richard Krajicek venceu duas rondas, enquanto 1093.º.

Gulbis vai agora defrontar Novak Djokovic, que venceu, por 6-2, 6-2, 6-1, o checo Adam Pavlasek (136.º) que idolatrou o sérvio na sua juventude.

Roger Federer só perdeu o serviço no início do duelo com Dusan Lajovic (79.º), antes de vencer, por 7-6 (7/0), 6-3 e 6-2, marcando encontro com Mischa Zverev (30.º).

Milos Raonic, finalista em 2016, assinou 27 ases para eliminar Mikhail Youzhny (82.º), por 3-6, 7-6 (9/7), 6-4 e 7-5. E Dominic Thiem cedeu um set diante de Gilles Simon (36.º), antes de somar o 37.ª vitória em 52 encontros nesta época: 5-7, 6-4, 6-2 e 6-4.

Gael Monfils está na terceira ronda de Wimbledon pela sexta vez mas nunca foi mais longe. O facto de repetidamente frisar que a relva não é o melhor piso para a sua movimentação não ajuda a acreditar nas suas hipóteses, mas tem agora uma boa oportunidade; após eliminar o número dois britânico, Kyle Edmund (50.º), por 7-6 (7/1), 6-4 e 6-4, vai defrontar o também francês Adrian Mannarino (51.º).

Destaque para a presença na terceira ronda do austríaco Sebastian Ofner (217.º) que nunca tinha disputado qualquer encontro em quadros finais do circuito principal. Vindo do qualifying, Ofner de 21 anos afastou Jack Sock (21.º), por 6-3, 6-4, 3-6, 2-6 e 6-2, para ir defrontar Alexander Zverev (12.º).

O torneio feminino ficou sem uma das grandes favoritas, Karolina Pliskova (3.ª mundial). A checa foi vítima da eslovaca Magdalena Rybarikova (87.ª), uma recém “herbívora” depois de vencer 14 dos 15 encontros que realizou no circuito secundário, em relva. Com 31 winners (12 dos quais no derradeiro set) e convertendo cinco dos seis break-points, Rybarikova eliminou a finalista do último Open dos EUA, por 3-6, 7-5 e 6-2.

Angelique Kerber (88.ª) é a agora a grande favorita da parte superior do quadro, depois de recuperar de 3-5 no set inicial para vencer Kirsten Flipkens (88.ª), com um duplo 7-5.

