Liga de Diamante: Niekerk e Pichardo brilham em Lausanne

A Liga de Diamante do atletismo entrou em Lausanne, na Suíça, na segunda metade do seu percurso em 2017 com um meeting sempre vistoso, que atestou o bom momento de forma de Wayde van Niekerk nos 400m e de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto. Para além disso, permitiu à nova coqueluche do atletismo nacional, o lançador de peso Tsanko Arnaudov, enfrentar pela primeira vez parte da elite mundial depois de ter colocado o recorde nacional da especialidade em 21,56m, no Campeonato da Europa de Nações, em Vaasa.

Arnaudov esteve muito bem, mas acabou em sétimo de um concurso recheado de campeões. Lançou 20,80m ao segundo ensaio, enquanto na frente o líder mundial e campeão olímpico americano Ryan Crouser voltava a esmagar a barreira dos 22m, com 22,39m, ficando adiante do neozelandês Tom Walsh (21,97m) e do checo Tomas Stanek (21,36m). Mesmo um múltiplo campeão mundial, como o alemão David Storl, teve de se contentar com o quinto lugar (21,17m), neste contexto competitivo excepcional.

O atleta mais esperado em Lausanne era, no entanto, o sul-africano Wayde van Niekerk, que fazia a sua primeira corrida de 400m do ano. Com uma facilidade desarmante, e em total descontracção, Niekerk acabou em 43,62s, melhor marca da temporada, que parece indicar que o já de si incrível recorde mundial de 43,03s, dos Jogos do Rio, poderá ter revisão este ano.

Em forma brilhante apresentou-se também o cubano Pedro Pichardo, actualmente a residir em Portugal, chegando à vitória no triplo salto com uma marca de grande valia, a terceira mundial da temporada, a 17,60m, que lhe permitiu bater os americanos Christian Taylor (17,49m) e Will Claye (17,12m), precisamente os que se encontram adiante de si nas listas de 2017.

No salto com vara, o americano Sam Kendricks somou mais uma vitória, e de novo muito alta, a 5,93m, mas, em segundo lugar, o polaco Pawel Wojciechowski fez igual, batendo o recorde nacional ao ar livre.

