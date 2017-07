O título deste texto devia ser o foco principal das imensas discussões que se fazem e vão continuar a fazer-se à volta da tragédia dos fogos florestais que começaram no último mês a assolar Portugal. E o Verão está ainda a principiar.

Nem eu nem muitas pessoas que andam há anos envolvidos nestas matérias do Ambiente, das Florestas e da Natureza compreendemos por que se faz silêncio em torno deste tema. Os partidos políticos, em especial o PS e o PSD, mas também o CDS, que desde há décadas dividem entre si a governação, têm igual responsabilidade no estado a que o país chegou em matéria de gestão florestal do território.

Há um triângulo de organizações que nesta fase dos incêndios devem actuar: um vértice tem a Protecção Civil, o outro vértice têm os bombeiros e o terceiro vértice devia ter o organismo responsável pelas florestas — quem é?

Ao acabarem com os Serviços Florestais e o seu corpo especializado que eram os guardas florestais, os governos usaram o argumento de que era um encargo grande para o Estado quando mais de 90% da área florestal é privada — isto são contas de mercearia. Então é mais barato pagar milhões e milhões (sem falar nas perdas de vidas humanas, que não tem preço) para combater os incêndios? E quem paga esse encargo, são os privados? E quem ganha com o combate aos incêndios? E os “fundos perdidos” que vêm (ou deviam vir...) para acudir às vítimas? São contabilizados?

Custa a entender como é que nem sequer se discute, no que temos ouvido, a necessidade imperiosa e urgente de criar de novo uma Autoridade Florestal Nacional, que seja responsável pela gestão da área de matas e matos que cobrem a maior parte do nosso território.

Para falarmos de forma simplificada, podemos dizer que o ordenamento da área florestal tem duas componentes. Uma é a determinação das espécies florestais a utilizar, onde e como, de acordo com as características edafoclimáticas locais e com a finalidade económica das espécies a usar. Isto pressupõe um criterioso estudo técnico e científico, com o apoio das universidades. A outra componente é o redimensionamento das áreas de mata e mato, por forma a tornar eficaz a sua vigilância e o seu acesso; isso faz-se criando uma malha de aceiros e arrifes que definirão as dimensões das áreas, de acordo com a orografia e o tipo de material vegetal presente.

Só uma Autoridade Florestal Nacional pode assegurar este trabalho, como acontece em todo o mundo, em todos os países em que existe uma área florestal relevante, e como sempre aconteceu em Portugal até ao dia em que uns iluminados do PS, do PSD e do CDS, cada um à vez, decidiram que manter uma estrutura florestal saía muito caro e a coisa resolvia-se... com boas vontades, com uns privados a ganharem dinheiro nos incêndios e com a GNR, que serve para tudo.

×

A Autoridade Florestal Nacional deve englobar os técnicos florestais e os especialistas de ciências afins que são quem tem o conhecimento; os guardas florestais enquadrados numa hierarquia de competência e autoridade que parte dos guardas, passa pelos mestres, pelos administradores florestais de âmbito local e pelos chefes de circunscrição que têm âmbito regional. Este corpo vigia as matas, obriga os proprietários a limpar os povoamentos, obriga os madeireiros, quando cortam o arvoredo, a retirarem não só a madeira mas também os detritos, etc., etc. E depois vêm os sapadores florestais, que não trabalham só agora na época dos fogos, pois eles têm trabalho todo o ano na abertura e manutenção dos aceires e arrifes, por forma a que, quando chega a época dos fogos, essas vias estejam limpas e desimpedidas de detritos. É cara esta estrutura? Alguém imagina os EUA ou o Canadá a banirem os seus rangers e a França a acabar com os gardes florestiers?

É urgente recriar uma Autoridade Florestal Nacional, chamem-lhe o que quiserem, pois em nomes nós somos especialistas — mas ponham a politiquice de lado e assumam o desígnio nacional de possibilitar que a área de matas (e de matos, que são muito importantes) passe a ter melhor futuro. Temos uma Força Aérea que podia e devia ter meios de combate aos incêndios, mas “alguém” acha preferível pagar esse serviço aos privados. Deve sair mais barato...

Tenham vergonha, senhores políticos. E tanto mais que havia para dizer... Mas fico por aqui, de vez.

