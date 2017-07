Mulher terá sido morta em casa pelo marido

O cadáver de uma mulher com cerca de 50 anos foi encontrado esta quarta-feira de manhã no interior da sua casa nas Termas de S. Vicente, freguesia de Penafiel. As autoridades suspeitam que terá morrido às mãos do marido, que também foi encontrado sem vida, mais tarde. Ter-se-á enforcado. A GNR tinha registado várias queixas de violência doméstica da vítima nos últimos anos, a última das quais datava de 2014.

O alerta para o sucedido foi dado por um familiar do casal, que estranhou não ver a mulher desde segunda-feira. Pedreiro de profissão, o marido também faltou ontem ao trabalho. O seu cadáver estava nas proximidades da habitação. Não existem indícios de que o alegado crime, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária, tenha sido cometido com uma arma de fogo ou com uma arma branca. A mulher apresentava porém vários ferimentos graves na cara.

