Bebé de 18 meses desaparecido na Póvoa de Lanhoso

Bombeiros, Guarda Nacional Republicana e Polícia Judiciária procuravam ao final da noite de terça-feira um bebé de 18 meses que terá desaparecido na zona de Serzedelo, concelho da Póvoa de Lanhoso. A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias e pela SIC Notícias, que falou com o comandante da corporação de bombeiros local, António Veloso.

O responsável disse à estação de televisão que 27 elementos dos bombeiros, 15 da GNR e cinco da PJ participam nas buscas.

Cerca das 01h00, tinham sido concluídas as buscas num perímetro de um quilómetro em redor do local de onde a criança terá desaparecido – um terreno adjacente à sua habitação, onde estaria a brincar. Admite-se àquela hora o alargamento do perímetro.

“Estamos convictos de que vamos encontrar a criança e de que vamos entregá-la aos pais”, disse António Veloso à SIC Notícias.

