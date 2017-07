Parlamento responde a denúncias de deputado sobre falhas de segurança na AR

Falhas nas verificações das entradas no Parlamento, descoordenação entre GNR e PSP, falta de separação de zonas de circulação dentro do Palácio de São Bento e falta de isolamento, em termos de segurança, da residência oficial do primeiro-ministro são algumas das falhas apontadas pelo deputado socialista Ascenso Simões à segurança da Assembleia da República. O secretário-geral (SG), Albino de Azevedo Soares, refuta estas acusações com uma descrição detalhada das normas de segurança e garante que esta é assegurada por agentes, câmaras de vigilância e controlo directo de entradas.

PUB

Todos os dias trabalham em São Bento entre 70 a 75 agentes da PSP e da GNR, garante o SG em resposta ao PÚBLICO sobre as denúncias de Ascenso Simões. Azevedo Soares não se refere directamente às palavras do deputado, mas descreve os procedimentos que são usados para garantir a segurança do edifício. "Todas as pessoas que entram na Assembleia da República são alvo de um controlo de segurança" e todos os "volumes que a pessoa transporte consigo são passados pelo aparelho de RX e, se necessário, procede-se a uma inspecção visual do interior dos mesmos".

As críticas do deputado iam no entanto mais longe, falando da falta de controlo dos carros que circulam no parque, dizendo que há uma verificação do veículo e não do ocupante. "Ninguém sabe se o veículo não terá sido roubado na noite anterior", escreveu. Uma acusação também refutada pelo SG do Parlamento, que garante que no parque à superfície "o acesso e permanência são controlados" por elementos da segurança e que há até uma "abordagem directa ao condutor".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já quanto ao parque subterrâneo, Azevedo Soares informa que o acesso é feito por um "sistema de cancela automática" de reconhecimento das matrículas, além de que existem agentes no local e "23 câmaras de vigilância" que são "permanentemente monitorizadas pela sala de segurança e pelos elementos que se encontram no posto de controlo de acesso ao parque subterrâneo, razão pela qual estes dois elementos estão normalmente sentados". Esta é uma resposta directa ao deputado que assegurava que os agentes não se levantam do lugar para verificar as malas dos carros. Além das respostas dadas, fonte parlamentar assegura que há procedimentos de segurança que não podem ser descritos por questões de segurança.

Ascenso Simões não só mantém a lista das falhas que vê na segurança do Parlamento, como as aumenta. Em declarações ao PÚBLICO, diz que "há muitas vezes descoordenação entre a GNR e a PSP", "há pessoas que entram e circulam sem se saber muito bem quem são" e lembra que não há uma zona de protecção do Parlamento nem uma separação em termos de segurança da residência oficial do primeiro-ministro.

Apesar destas críticas e de garantir que tem chamado a atenção para estas falhas aos próprios agentes de segurança, Ascenso Simões não fez uma queixa formal ao conselho de administração (CA) da Assembleia da República. Pedro Pinto, presidente do CA, diz que "nenhum deputado fez chegar esta matéria até hoje ao conselho de administração". "Mas por não ter sido enviado, não deixo de registar o que foi dito", afirmou. O responsável por este órgão de gestão da Assembleia da República garante que a segurança "tem sido uma preocupação" e que vai pedir "para ser analisado" o que disse Ascenso Simões.

PUB

PUB