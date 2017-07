Núcleo do centro histórico do PSD suspende participação no processo autárquico no Porto

A elaboração das listas do PSD para os órgãos autárquicos no Porto já provocou fracturas internas. O presidente do núcleo do PSD do centro histórico do Porto, José Augusto Teixeira, discorda dos critérios que estão na base dos convites para as listas e retirou-se do processo que considera estar a ser gerido sem transparência.

As críticas são dirigidas ao líder da concelhia, Miguel Seabra, que Augusto Teixeira acusa de não se ter reunido com o núcleo do centro histórico para a elaboração das listas.

“Tentamos formal e reiteradamente a convocação urgente de uma reunião da comissão política concelhia no sentido de debater e esclarecer (a falta de) critérios, opções de facção e referências meramente subjectivas com que o senhor presidente se tem permitido conduzir o processo de escolha dos membros das listas, especialmente a falta de critérios na escolha e indicação dos representantes do núcleo do centro histórico”, escreve Augusto Teixeira numamensagem de correio electrónico dirigida a Miguel Seabra e aos órgãos da candidatura.

“Face à falta de resposta positiva a este pedido, legítimo e fundamentado, com tudo o que tal significa de opacidade do processo e falta de respeito institucional pelo terceiro maior núcleo do PSD do Porto, vimos comunicar que suspendemos a nossa participação no processo eleitoral até à realização de uma reunião da comissão política onde tal tema conste da ordem de trabalhos”, acrescenta-se no email a que o PÚBLICO teve acesso.

José Augusto Teixeira critica as “jogadas, afeições e omissões graves de articulação” que diz estarem a “contaminar o processo eleitoral”.

Contacto pelo PÚBLICO, Miguel Seabra confirma o pedido de uma reunião feito pelo presidente do núcleo do centro histórico para discutir a questão da lista em sede de comissão política, mas adianta que não vai convocar nenhum encontro desse tipo porque também não o fez com os outros núcleos do partido.

