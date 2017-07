Incêndios: PSD diz que há dificuldades em saber estado de saúde dos bombeiros

A deputada do PSD Teresa Morais considera “inadmissível” que o Governo não preste informação “regular e actualizada” sobre o estado de saúde dos bombeiros hospitalizados na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande e que “sejam os familiares a ter de fazer contactos directos com os deputados” para ter acesso à informação.

Perante esta situação, a vice-presidente do PSD enviou uma pergunta ao Governo para tentar saber qual é “exacta e rigorosamente o estado de saúde de cada um dos bombeiros hospitalizados” na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande e de Santarém. A deputada quer ainda saber quantos feridos resultantes destes incêndios se encontram internados.

Teresa Morais já tinha pedido essa informação directamente ao Governo durante o debate da passada quinta-feira e foi o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, a dar esses dados no plenário. Mas a deputada lembra que desde então não foi prestada mais nenhuma informação. Um dos casos referidos é o do bombeiro Rui Rosinha, que foi dado como “estável” mas que os familiares não conseguem obter mais informações no hospital desde o passado fim-de-semana.

“Há vários dias que o país não tem do Governo informação actualizada sobre o número de feridos que ainda se encontram hospitalizados e qual o seu estado de saúde”, lê-se no requerimento dirigido à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

