Imprensa do Golfo antevê sanções mais duras contra o Qatar

O Qatar enfrenta um maior isolamento e a possível expulsão do Conselho de Cooperação do Golfo se a resposta a uma lista de exigências feitas há quase duas semanas por quatro países árabes não for satisfatória, escrevem esta quarta-feira os jornais do Golfo Pérsico.

PUB

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Egipto e do Bahrein reúnem esta quarta-feira no Cairo para discutir a resposta do Qatar a 13 exigências que fizeram para levantar o bloqueio imposto no mês passado.

A causa declarada do conflito prende-se com o que os quatro países dizem ser o apoio do Qatar a militantes islamistas, incluindo a Irmandade Muçulmana, que foi declarada organização terrorista pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egipto. O Qatar nega que apoie o terrorismo e diz que os países árabes querem controlar sua política externa e as suas fontes de energia.

PUB

O chefe da diplomacia qatari, xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, disse numa conferência de imprensa na terça-feira que sua resposta foi "de boa vontade para uma solução construtiva", mas insistiu que Doha não comprometeria a sua soberania.

Fontes do Golfo disseram que as exigências não são negociáveis, indicando que são possíveis mais sanções, entre elas a possível expulsão do órgão regional de cooperação económica e de segurança criado em 1981.

"O Qatar está a caminhar sozinho nos seus sonhos e ilusões, longe de seus irmãos árabes do Golfo, depois de ter vendido todos os irmãos e amigos pelo preço mais alto", escreveu o editor do Ittihad, jornal próximo do governo de Abu Dhabi (Emirados). "Os cidadãos do Golfo devem preparar-se psicologicamente para que o seu Golfo passe a não ter o Qatar".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Alguns jornais disseram que as frase do xeque Mohammed sobre a soberania sugerem que Doha não mudará as suas políticas.

"Não entendemos a intransigência do Qatar que se baseia no princípio da soberania e que se repetiu em todas as reacções emitidas", escreveu o jornal al-Riyadh em língua árabe, que reflete o pensamento do governo saudita, em editorial. "Os requisitos do Golfo não afectam a soberania do Qatari, apenas pediram que o Qatar para de interferir nos seus assuntos internos", acrescentou.

As exigências ao Qatar incluem o fim do apoio financeiro a grupos terroristas, o encerramento da televisão Al Jazeera e o fim dos seus laços com o Irão, assim como o fecho de uma base militar turca.

PUB

PUB