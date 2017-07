A dias da cimeira do G20, polícia alemã dispersa manifestantes com canhões de água

Cento e setenta organizações (ONG, sindicatos, think tanks, grupos políticos) marcaram manifestações de protesto para sexta-feita e sábado em Hamburgo (Alemanha), onde se realiza a cimeira do G20 e que conta com a participação de Donald Trump (EUA), Vladimir Putin (Rússia), Xi Jinping (China) e Recep Erdogan (Turquia).

E já se verificaram os primeiros incidentes. A polícia alemã usou canhões de água, na madrugada desta quarta-feira, para dispersar cerca de 500 manifestantes anticapitalistas em Hamburgo.

Dezenas de milhares de manifestantes deverão sair às ruas na cidade alemã, durante esta semana, contra a globalização. Os manifestantes afirmam que lutam contra a corrupção nas empresas e a incapacidade dos países de enfrentarem as mudanças climáticas.

Nas contas das autoridades alemãs, cerca de oito manifestantes poderão tornar-se violentos contra as forças policiais, afirmou o ministro do Interior alemão. Cerca de 20 mil polícias foram destacados para patrulharem as ruas de Hamburgo durante a cimeira do G20.

O jornal Der Spiegel avançou que o exército alemão suspeita que os manifestantes vão usar drones nas manifestações e, por isso, implementou um sistema de radar para detectar possíveis intrusões no espaço aéreo envolvente da cimeira. Um porta-voz do exército alemão recusou-se a confirmar à Reuters a implementação do serviço de radar.

Centenas de activistas de esquerda, na sua maioria jovens, reuniram-se e caminharam ao longo da rua principal da cidade alemã pouco antes da meia-noite de terça-feira, no primeiro grande protesto antes da cimeira. A reunião de líderes mundiais contará com a presença do presidente dos EUA, Donald Trump, do Presidente russo, Vladimir Putin, e do Presidente turco, Tayyip Erdogan.

O encontro entre o Presidente americano e Putin será o primeiro desde que Trump chegou à Casa Branca, e será também o primeiro depois do início da investigação à interferência de Moscovo nas eleições presidenciais norte-americanas de Novembro e das eventuais ligações entre a campanha de Trump e o Kremlin, acusações várias vezes desmentidas pelo Presidente dos Estados Unidos.

