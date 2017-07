Kim lançou o míssil. E agora?

O que quer Kim Jong-un?

Os desfiles militares, as declarações inflamadas, os rumores à volta de execuções implacáveis, as multidões a marcharem em movimentos mecânicos, um líder extravagante e irracional. Esta é uma imagem convencionalmente associada à Coreia do Norte, que a aproxima mais do mundo da banda desenhada do que da realidade. Na verdade, o regime fundado após a II Guerra Mundial tem demonstrado uma resiliência assinalável e os seus líderes estão longe de serem irracionais. A Coreia do Norte “adopta intencionalmente uma postura de aparente aceitação de hiper-risco e disponibilidade para ir para a guerra como forma de tentar intimidar os seus adversários”, disse ao New York Times o analista Denny Roy. O grande objectivo é a sobrevivência do regime e da dinastia Kim. A convicção dominante em Pyongyang é de que o país está rodeado de potências mais fortes e hostis, que procuram a sua aniquilação. O desenvolvimento de armas nucleares tornou-se na grande garantia de sobrevivência de Kim Jong-un, na medida em que qualquer plano para atacar a Coreia do Norte terá de tomar em consideração a possibilidade de uma resposta nuclear, com potencial devastador.

PUB

Não é portanto expectável que Kim Jong-un abdique do seu “seguro de vida” sem ter uma garantia forte em troca – um dos exemplos que assombram a liderança norte-coreana é o do ex-líder líbio Muammar Khadafi, que anos depois de ter abandonado as suas ambições nucleares e ter aceitado a destruição do armamento químico viu o seu regime derrubado numa intervenção da NATO. Uma “vitória” no longo prazo para Pyongyang seria o reconhecimento internacional do seu estatuto nuclear, o levantamento das sanções económicas e a retirada dos EUA da península, abrindo a possibilidade de iniciar um processo de reunificação.

É possível atacar a Coreia do Norte?

Sim, mas os custos humanos seriam dificilmente suportáveis. Donald Trump não se tem coibido de mencionar a possibilidade de intervir militarmente na Coreia do Norte. Mas este é um cenário que esteve em cima da mesa de todos os presidentes dos EUA desde a Guerra da Coreia. Há três modalidades de intervenção contempladas, que diferem em escala. A mais óbvia seria um ataque preventivo convencional, com apoio de forças sul-coreanas. Mas, como escreve a revista Atlantic num artigo recente, o resultado seria um país de 25 milhões de habitantes totalmente destruído – “o ‘sucesso’ iria criar a mais grave crise humanitária dos tempos modernos”. Há ainda a possibilidade de uma intervenção chinesa para impedir o colapso de um regime aliado – e aí teríamos uma guerra aberta entre duas potências.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma alternativa seria um ataque mais limitado, concentrado nas infraestruturas militares e nucleares. O problema é que a falta de informação sobre a localização de todo o arsenal norte-coreano torna difícil uma escolha rigorosa dos alvos a atacar. A menos má das hipóteses, seria uma resposta de Pyongyang que se limitasse a alvos militares norte-americanos (provavelmente na Coreia do Sul, onde estão estacionados quase 30 mil homens); a pior reacção seria um bombardeamento directo sobre Seul, onde vivem 25 milhões de pessoas.

A terceira opção militar envolve a “decapitação” da cúpula dirigente norte-coreana. Este parece ser um receio real no seio da elite em torno de Kim. Recentemente, o Governo norte-coreano acusou a CIA de ter tentado assassinar o líder, embora não tenha fornecido provas convincentes. Apesar de ser uma boa inspiração para um filme de Hollywood, assassinar um líder estrangeiro não é assim tão fácil – para além das óbvias implicações morais e legais (existe uma ordem executiva que impede qualquer funcionário ao serviço dos EUA de assassinar um dirigente político). Kim é alvo de uma protecção intensa e o isolamento da Coreia do Norte obrigaria muito provavelmente a que o plano tivesse de ser executado por um membro do seu círculo próximo. A utilização de um drone levantaria outro tipo de problemas, uma vez que se tratam de engenhos facilmente detectáveis para quem controla o espaço aéreo. Há ainda a falta de garantias em relação ao que aconteceria ao regime depois da morte de Kim, o que torna este plano demasiado arriscado, ao mesmo tempo que não há um ganho óbvio.

Então é melhor entrar em negociações?

Em princípio, sim. A vantagem mais óbvia é a redução das tensões na região e, consequentemente, do risco de um confronto. Esta é a via defendida, por exemplo, pelo recém-eleito Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que se mostrou disponível para se encontrar com Kim, “nas devidas condições”. Também os líderes da Rússia e da China deixaram apelos para um regresso à mesa de negociações. Este é, porém, um caminho já trilhado sem sucesso iniciado ainda durante o segundo mandato do ex-Presidente norte-americano George W. Bush. Na altura, formou-se um grupo de trabalho que reunia seis países (as duas Coreias, EUA, China, Rússia e Japão) para negociar a suspensão do programa nuclear norte-coreano. O pano de fundo para este esforço diplomático era a chamada “sunshine policy” – uma fase marcada pela cooperação económica e cultural entre as duas Coreias para superarem a desconfiança depois de décadas de costas voltadas. A falta de progressos por parte do Norte (que não dava sinais de abdicar das ogivas nucleares que detinha) começou a agastar Seul e a realização de um teste nuclear em 2009 acabou por matar a iniciativa. Moon pretende agora regressar a uma posição de diálogo com Pyongyang, mas as expectativas são reduzidas e mesmo Kim não parece interessado num apaziguamento. Os críticos desta via dizem que as tentativas de negociar com a Coreia mais não fizeram do que permitir ao regime norte-coreano ganhar tempo e dinheiro enquanto desenvolvia armamento.

PUB

PUB