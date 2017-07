Leça da Palmeira volta a embarcar numa viagem ao tempo dos piratas

Matosinhos tem muita história guardada pelo mar e, a partir desta sexta-feira, vai voltar a abrir o baú para contar as suas aventuras do passado. Entre caças ao tesouro, tabernas com petiscos, rixas entre piratas e danças e cânticos dos mares, o Forte de Nossa Senhora das Neves, em Leça da Palmeira, vai regressar ao tempo dos piratas, nos dias 7 a 9 de Julho.

Sem escolher idades, os milhares de pessoas que todos os anos passam pelo evento vão poder viajar ao século XVI, uma época em que a costa de Matosinhos era pretendida por corsários, piratas que navegavam sob as ordens do rei ou dos grandes senhores para lutar contra os ataques e pilhagens dos inimigos. Aqui encontra-se de tudo: piratas, soldados, marinheiros, saltimbancos, carpinteiros e muitas outras profissões da época.

O objectivo passa por divulgar o património histórico e cultural da cidade e reviver o ambiente de uma parte da história de Matosinhos, além de dinamizar a economia local, “trazendo novos clientes ao comércio instalado nos arredores deste impressionante arraial dos piratas”, refere Fernando Rocha, vice-presidente e vereador da Cultura da Câmara Municipal de Matosinhos.

O programa arranca esta sexta-feira, 7 de Julho, com uma caça ao tesouro às 17h, que vai colocar os mais novos a descobrir os segredos desta época. Para os mais velhos, há músicas e cânticos nos restaurantes que são transformados em tabernas e um mercado com produtos dos lugares mais longínquos e onde se cruzam almocreves, bufarinheiros, mendigos e marinheiros. Às 23h30 há lugar para o circo Piccolo, seguido de um espectáculo de malabarismo e fogo.

Entre várias dramatizações, o dia de sábado vai contar com manjares frescos e acepipes doces com produtos próprios da época, pelas 13h. Mais tarde, os saltimbancos montam o circo no porto e decorrem as rixas entre piratas e corsários. Pelas 23h há ainda um baile de máscaras em honra da filha do capitão donatário das terras matosinhenses, o pirata Sá das Galés, que teve influência na vitória do Mestre de Avis sobre os castelhanos.

O programa continua no último dia do evento, com algumas actividades como as patrulhas e treinos de armas da Guarnição Real e um teatro de comédia, pelas 15h. A partir das 20h, e à semelhança dos dias anteriores, realiza-se um espectáculo de aves exóticas vindas de outros mares.

Tal como nas edições passadas, no dia 8 e 9 de Julho vão ser realizadas visitas guiadas ao forte de Nossa Senhora das Neves, com número de inscrições limitadas à lotação. Para as crianças, há a oportunidade de criar "famílias piratas", sendo o acesso à actividade feito por ordem de chegada à tenda do serviço educativo.

Texto editado por Ana Fernandes

