Sporting empresta Spalvis aos alemães do Kaiserslautern

O Sporting anunciou nesta quarta-feira o empréstimo do avançado Lukas Spalvis aos alemães do Kaiserslautern, que militam no segundo escalão, por uma temporada.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o FC Kaiserslautern para a cedência por empréstimo do jogador Lukas Spalvis durante a época desportiva de 2017/18", refere o clube em comunicado.

O avançado lituano foi contratado pelo Sporting no início da época passada, mas Spalvis sofreu uma lesão grave que o afastou durante muitos meses da competição e não chegou a ser utilizado em nenhuma partida oficial pelos "leões".

Lukas Spalvis vai agora representar o Kaiserslautern, do segundo escalão do futebol na Alemanha.

