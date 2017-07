O regresso inspirado de Azarenka

Victoria Azarenka sabe como ninguém o que é regressar à competição após longas paragens. A ex-número um mundial e bicampeã do Open da Austrália (2012 e 2013) tem sido regularmente afectada por lesões e, depois de duas épocas para esquecer (2014 e 2015), regressou no início do ano passado em grande estilo, conquistando três torneios nos primeiros três meses e voltando ao "top-5" até que parou de novo. Mas, desta vez, foi por uma boa razão: a bielorrussa de 27 anos foi mãe em Dezembro.

“Agora é diferente porque antes era uma situação triste, estar lesionada; desta vez, regressar é uma coisa feliz porque tomei a decisão consciente de afastar-me. É um bom equilíbrio para mim porque quero e adoro jogar e sinto que agora faz mais sentido”, afirmou Azarenka, após ganhar o quarto que realizou desde o seu regresso à competição e segundo em Wimbledon, em que venceu Elena Vesnina (15.ª), semifinalista na última edição do torneio, com um duplo 6-3.

Inspirada pela voleibolista Kerri Walsh, mãe de três filhos e detentora de várias medalhas olímpicas, Azarenka jogou somente dois encontros na relva de Maiorca antes de voltar a Wimbledon, onde foi semifinalista em 2011 e 2012. Nas casas de apostas, é agora a terceira favorita a conquistar o título.

Outra regressada, Petra Kvitova (12.ª), campeã aqui em 2011 e 2014, foi surpreendida por Madison Brengle (95.ª). A norte-americana de 27 anos, que já tinha derrotado Serena Williams no início do ano, venceu por 6-3, 1-6 e 6-2, beneficiando dos 50 erros não forçados da checa, 22 dos quais (incluindo seis duplas-faltas) no terceiro set.

A única campeã em título ainda em prova é Venus Williams (11.ª), de 37 anos, que derrotou a chinesa Qiang Wang (55.ª), por 4-6, 6-4 e 6-1.

Simona Halep (2.ª) recuperou de 3-5 para vencer a brasileira Beatriz Haddad Maia (97.ª), por 7-5, 6-3, e Johanna Konta (7.ª) levou três horas e 10 minutos, para ultrapassar Donna Vekic (58.ª): 7-6 (7/4), 4-6 e 10-8. Além de Konta também Heather Watson venceu nesta quarta-feira, o que coloca, pela primeira vez desde 1986, duas britânicas na terceira ronda de Wimbledon.

No torneio masculino, Andy Murray venceu Dustin Brown e Rafael Nadal afastou Donald Young, ambos em três sets. Já Kei Nishikori precisou de quatro partidas para eliminar Sergiy Stakhovskiy (122.º): 6-4, 6-7 (7/9), 6-1 e 7-6 (8/6).

Noa pares, João Sousa e Kyle Edmund salvaram três match-points a 5-6 do quarto set, mas não evitaram a eliminação na estreia diante dos indianos Purav Raja e Divij Sharan, 29.º par no ranking 2017 de equipas, pelos parciais de 7-6 (7/2), 3-6, 6-4 e 7-6 (8/6).

