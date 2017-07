Belenenses solicita inquérito judicial para averiguar contas da SAD

O Belenenses interpôs, em tribunal comum, um inquérito judicial às contas da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) dos "azuis", anunciou ontem a direcção do clube, em comunicado divulgado na página oficial na Internet.

Segundo o comunicado, a medida surge na sequência da última Assembleia-Geral (AG) da SAD, realizada a 2 de Maio, após a qual o clube "manifestou publicamente diversas reservas referentes às contas daquela sociedade, de que o clube é accionista fundador e de referência".

"Dias depois, e atendendo a que as informações disponibilizadas em AG de accionistas eram manifestamente incompletas (...) o clube solicitou novamente à administração da Os Belenenses SAD, por carta, vários esclarecimentos sobre um conjunto de matérias devidamente fundamentadas. A esta comunicação, a administração da Os Belenenses SAD entendeu não dar qualquer resposta", refere o mesmo comunicado.

Desta forma, a direcção, liderada por Patrick Morais de Carvalho, revela que "o clube interpôs em tribunal comum, no início desta semana, um inquérito judicial relativo às contas da Os Belenenses SAD, com todas as consequências legais daí decorrentes".

No dia 2 de Maio, após a referida AG da SAD, Patrick Morais de Carvalho anunciou a intenção de solicitar um inquérito judicial ao Relatório e Contas do exercício 2015/16 da SAD, devido à "falta de clareza e profundidade" dos documentos que foram apresentados aos accionistas, entre os quais o clube.

"O clube votou contra as contas, reserva-se no direito de impugnar judicialmente as deliberações desta AG e de recorrer a um inquérito judicial às contas, a interpor num tribunal comum. O clube entende que deve pedir um inquérito judicial às contas, para obter uma certeza do que se passa", disse, na altura, aos jornalistas.

Contactado pela Lusa, o presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, não quis comentar a decisão do clube em avançar para um inquérito judicial às contas da sociedade anónima.

