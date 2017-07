“A comédia é um género muito sério, onde se chama as coisas pelos nomes”

Duas casas, uma à esquerda e outra à direita, e no meio uma zona arborizada. Esta seria, reza a história, a “paisagem” indicada para uma peça “com cenários muito nítidos.” Mas o Teatro Maizum vai levar à cena O Misantropo de Menandro (ca. 342-291 a.C.) num cenário de pedra antiga, o do Teatro Romano de Lisboa, ali sugerindo essa paisagem.

Em 2016, quando foi apresentada naquele teatro, também pelo Maizum, A Paz, do comediógrafo grego Aristófanes (444-385 a.C.), as sessões esgotaram dia após dia. Reabilitado para o público em 2015, o Museu Teatro Romano mostrou-se adequado ao teatro clássico, apesar das dificuldades de lidar com a sua estrutura. Como a experiência correu muito bem, é retomada agora e sê-lo-á nos anos seguintes, se assim continuar. Silvina Pereira, investigadora do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, encenadora, dramaturgista e directora artística do Teatro Maizum, explica a ideia. “O Projecto Lusitânia Teatral, que alia a investigação à criação artística, com vista a fazer reviver o repertório greco-latino no emblemático espaço teatral que é o Teatro Romano de Lisboa, inclui os quatro pilares dessa dramaturgia, que são a comédia antiga de Aristófanes (A Paz), a comédia nova cultivada por Menandro, o filósofo da comédia (O Misantropo) e depois A Comédia dos Burros de Plauto e O Eunuco de Terêncio.”

O Misantropo Autoria:Menandro

Produção:Teatro Maizum

Encenação:Silvina Pereira

Actor(es):Bibi Piragibe, Cristina Boucho, Eduardo Frazão, Elisiária Ferreira, Guilherme Barroso, João Ferrador, Júlio Martín, Manuel Vieira, Miguel Vasques e Vítor Paiva

Tradução:Maria Fátima Silva

Dramaturgia:Silvina Pereira

Este projecto, depois de aprovado, deu origem à parceria com o Teatro Romano. Serão, diz, quatro anos de “investigação, apresentação cénica e de colóquios internacionais, de modo a que possamos também perceber melhor a dramaturgia clássica portuguesa.” A parceria conta apenas com os envolvidos, já que o recurso ao mecenato não deu frutos. Foi feita, agora, uma candidatura pontual à DGArtes, quer com este projecto quer com os Clássicos em Cena. “Esperemos que venha a ser apoiado”, diz Silvina Pereira.

“No primeiro ano, o tema era a apologia da paz. E neste a referência é a apologia da solidariedade humana ou a falta dela”, diz Silvina. Numa peça de contornos peculiares: “Esta já não é uma comédia de crítica aos políticos, à corrupção, que viria a ser proibida na Grécia do seu tempo, mas uma comédia de costumes, de intriga amorosa, mais sentenciosa, mais escorreita.” Ainda que visando, de forma sub-reptícia, os poderes. “Essa comédia nova, iniciada por Menandro, que viria a ter as suas indicações pelos comediógrafos romanos Plauto e Terêncio, foi desenvolvida até ao renascimento, nomeadamente em Portugal, com Sá de Miranda, Jorge Ferreira de Vasconcelos e António Ferreira. E foi essa a comédia que prevaleceu até aos séculos XIX e XX.”

Descoberta recente

A peça do comediógrafo grego Menandro só foi descoberta, porém, há poucas décadas. “Em 1952 foi descoberto um papiro egípcio que estava numa biblioteca particular e, nesse papiro estava praticamente toda a obra do Menandro, porque o que se conhecia era apenas através de citações e de testemunhos. Porque até as adaptações latinas feitas por Terêncio tinham desaparecido todas. Cinco anos depois, em 1957, a comunidade científica deu a conhecer ao mundo essa descoberta, onde estava uma única peça quase na íntegra que era este O Misantropo, ou Díscolo (Dyskolos, na designação grega).”

Silvina orgulha-se de a levar, agora à cena. “Uma peça que resiste 2300 anos merece ter corpo e voz, quer pelo tema quer pela história do próprio texto”, diz. E quanto ao género em si, a directora artística do Maizum defende: “A comédia é um género muito sério, onde se chama as coisas pelos nomes. Não é uma brincadeira. E com a comédia, através da sátira, da mordacidade, pretende-se denunciar a corrupção e os maus costumes.”

O Misantropo estreia-se esta quinta-feira, 6 de Julho, no Teatro Romano de Lisboa, ali ficando em cena até dia 23, com sessões de quinta a domingo, sempre às 21h30.

