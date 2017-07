Até 150 startups portuguesas poderão entrar na Web Summit a metade do preço

Até 150 startups portuguesas vão poder mostrar os seus projectos na Web Summit com bilhetes a metade do preço, através do programa Road 2 Web Summit da StartUP Portugal. Em 2016, este programa já tinha permitido a participação gratuita de 67 empresas portuguesas na feira. Este ano, o número alarga-se, mas o desconto diminui.

“Queremos apoiar mais empresa e aumentar a qualidade. O comportamento [das startups] é diferente quando há um custo,” justificou o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, durante a divulgação do projecto. “Estas startups irão beneficiar não apenas de descontos no preço dos bilhetes, mas também do acesso gratuito a sessões de preparação onde podem aprender como aproveitar ao máximo a sua presença.”

As 150 empresas serão escolhidas de entre as que conseguiram aceder ao programa Alpha 2017 da Web Summit, que está aberto a startups de todo o mundo. Por 850 euros, as startups seleccionadas têm acesso a bilhetes para três pessoas, podem mostrar o seu trabalho, e organizar reuniões com mentores e potenciais investidores.

“Queremos um esquema mais justo, que garante que os portugueses são seleccionados com o mesmo mérito que os outros,” acrescenta João Vasconcelos.

“O programa Road 2 Web Summit é muito importante porque dá às startups portuguesas a oportunidade de se prepararem para aproveitar bem tudo o que o Web Summit tem para oferecer”, acrescenta Paddy Griffith, o director da secção de startups da Web Summit.

As inscrições no Road 2 Web Summit terminam dia 31 de Agosto, e os vencedores serão divulgados a 15 de Setembro.

