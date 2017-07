"Todas as instituições a funcionar" nas férias do primeiro-ministro, diz Santos Silva

O primeiro-ministro em funções, Augusto Santos Silva, afirmou esta terça-feira que todos os membros do Governo "estão em plenitude de funções" e que a "responsabilidade maior" do executivo é "averiguar os factos e responsabilidades". Santos Silva acrescentou que as férias do chefe do Governo, António Costa, são "uma situação absolutamente normal" e garantiu que "todas as instituições estão a funcionar e a cumprir as suas missões".

PUB

O ministro dos Negócios Estrangeiros, que substitui o primeiro-ministro, António Costa, durante o seu período de férias, não fez muitos comentários sobre o pedido de demissão dos ministros da Defesa e da Administração Interna feito esta segunda-feira pela líder da CDS-PP, Assunção Cristas, após ser recebida, a seu pedido, em Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Não tenho nada a dizer, [as declarações] responsabilizam a senhora deputada Assunção Cristas", afirmou apenas, falando aos jornalistas. Santos Silva referiu depois que "a composição do Governo é da responsabilidade do primeiro-ministro", e acrescentou que "todos os ministros e ministras estão em plenitude de funções, a realizar o seu trabalho". Quanto à assunção de responsabilidades, o governante disse: "A nossa responsabilidade maior nos dias que correm é justamente averiguar os factos e averiguar as responsabilidades".

PUB

O primeiro-ministro, António Costa, encontra-se esta semana ausente do país, em gozo de férias, mas afirmou, em comunicado divulgado esta segunda-feira, estar "sempre disponível" em caso de necessidade, sendo substituído, entretanto, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.

"É uma situação absolutamente normal, como é normal as pessoas terem direito a férias. No caso do primeiro-ministro, por razões compreensíveis, são sempre muito reduzidas", afirmou Santos Silva, à margem da abertura do Encontro Ciência 2017, numa sessão sobre o tema Ciência na Diplomacia, Diplomacia com Ciência. "Na ausência do primeiro-ministro, eu sou o primeiro-ministro em funções, quando eu falo, fala o Governo", declarou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Santos Silva recordou que, já no ano passado, na última semana de Julho e na primeira semana de Agosto, havia assumido estas funções, e mencionou que este ano, "esse período de descanso foi antecipado". O governante acrescentou que "todas as instituições estão a funcionar, a cumprir as suas missões".

Além disso, sublinhou, "todos os inquéritos que era necessário realizar estão em curso", nomeadamente sobre o roubo de material de guerra dos Paióis de Tancos, e também está a decorrer "o "trabalho de reconstrução" após os incêndios florestais em Pedrógão Grande. "O sistema de Protecção Civil está a funcionar plenamente, como ainda ontem [segunda-feira] se viu no combate aos incêndios que deflagraram", acrescentou.

"As coisas estão todas a correr normalmente, e nessa normalidade inscreve-se o trabalho do Governo, que reunirá o Conselho de Ministros na próxima quinta-feira, secretários de Estado reuniram-se ontem [segunda-feira] à tarde, o trabalho da Assembleia da República, que tem uma agenda esta semana, e o trabalho dos partidos políticos, sejam eles de apoio ao Governo ou da oposição", afirmou.

PUB

PUB