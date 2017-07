Rui Moreira tem duas sedes de candidatura no Porto

Rui Moreira tem duas sedes de candidatura, ambas na Avenida dos Aliados, na Baixa do Porto. Uma é a que foi usada há quatro anos, quando o autarca independente se candidatou pela primeira vez à presidência da Câmara do Porto, e a outra situa-se do outro lado da avenida, um pouco mais abaixo, junto ao edifício do Montepio.

A nova sede está a receber obras de adaptação do espaço, que estão a ser ultimadas, para ser inaugurada quinta-feira. As portas abrem-seao fim da tarde para a realização da primeira iniciativa no âmbito das Conversas à Moda do Porto que vai juntar Luís Reis, da Sonae, e José António Salcedo, professor da Universidade do Porto e co-fundador do INESC-Porto.

Segundo adiantou ao PÚBLICO o director de campanha de Moreira, Nuno Santos, a sede mais antiga vai ficar a funcionar mais como backoffice da candidatura e, nesta primeira fase, será aí lá que as equipas de recolha de assinaturas se vão concentrar. Mas neste espaço apenas vai funcionar o piso inferior. O andar de cima estará encerrado.

Nuno Santos explicou que as instalações usadas há quatro anos não tinham condições para funcionar como sede da candidatura devido às obras que decorrem no prédio contíguo onde está a ser construído um hotel de luxo no edifício da antiga Pensão Monumental. "Devido ao barulho e ao pó, percebemos que era impossível trabalharmos ali com as obras ao lado" e, além disso, disse Nuno Santos, o “edifício da AXA [situado um pouco mais acima da sede] está na iminência de entrar em obras”.

Em vez de uma montra, esta sede, que fica situada mesmo em frente à sede de candidatura do socialista Manuel Pizarro, apresenta um mural com a assinatura do artista, Mr Dheo, que tem várias imagens na cidade. Ao lado surge uma fotografia ao alto do candidato à Câmara do Porto e um pendão grande, onde se lê "Rui Moreira O Nosso Partido é o Porto, Sempre".

