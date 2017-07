Júdice diz que assaltantes de Tancos estavam a ser vigiados pelas autoridades

O advogado e comentador José Miguel Júdice afirmou esta noite, no seu espaço de comentário na TVI, que um “político de nível muito elevado” lhe revelou que o grupo responsável pelo furto em Tancos “já estava sob suspeita” das autoridades e que estava a ser seguido para ser apanhado “em flagrante delito”.

PUB

“Eu até tenho medo de falar nisto. Eu ponho com todas as cautelas, porque se calhar isto nem é verdade. Há muita ‘boataria’”, começou por dizer Júdice. “Mas quem me disse isto é um político de nível muito elevado que me disse o seguinte: este bando, ou este grupo, já estava sob suspeita das forças de investigação. Das polícias. E não os conseguiram por sob escuta. E estavam a persegui-los, segundo parece, para os apanhar em flagrante delito”, afirmou, frisando que os militares não foram informados sobre as suspeitas.

Colocando a questão com “toda a cautela”, o comentador garantiu que perguntou a este político que se poderia utilizar a informação. “Use com certeza. Pode ter a certeza de que é verdade”, foi a resposta da fonte do advogado, que lhe transmitiu a informação “olhos nos olhos”, relatou ainda Júdice. “Se calhar é um ponto que vale a pena averiguar”, desafiou o advogado.

PUB

PUB

PUB