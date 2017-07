Tancos: Governo reúne-se com PGR, militares, secretas e polícias para ponto de situação

Quatro ministros deslocam-se esta quarta-feira às instalações do Sistema de Segurança Interna, em Lisboa, para realizar um ponto de situação sobre o furto de armamento em Tancos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, em substituição do primeiro-ministro António Costa, que se encontra de férias, o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, a ministra da Administração Interna, Constaça Urbano de Sousa, e a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, serão os responsáveis do Governo presentes na reunião, que será conduzia pela secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda.

Estarão ainda presentes representantes da Procuradoria-Geral da República, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), GNR, PSP, Polícia Judiciária, SEF, Polícia Marítima, Serviço de Informações e Segurança (SIS) e Serviço de Informações Estratégias de Defesa (SIED), informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado. O encontro está marcado para as 15h, na Avenida Defensores de Chaves.

Segundo a nota, a reunião tem como objectivo "fazer um ponto de situação de segurança interna na sequência do furto de material militar em Tancos".

Esta terça-feira, o ministro da Defesa deslocou-se pela primeira vez à base de Tancos, a convite do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, no final da visita, afirmou que a mesma foi “muito útil em termos informativos”.

