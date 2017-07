Governo de Passos pressionou Açores para adoptarem o SIRESP

O anterior Governo pressionou, em 2013, os Açores a comprarem o Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), mas o executivo açoriano recusou, depois de analisar os custos e a operacionalidade da rede de comunicação.

A opção de Ponta Delgada foi requalificar e modernizar a rede já existente de comunicações do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA). Um projecto que ficou concluído em Setembro do ano passado e que custou cerca de dois milhões de euros, totalmente financiados por fundos comunitários. Se optassem pelo SIRESP, os Açores teriam que pagar 30 milhões de euros até 2021. Com o sistema adoptado, o MOTOTRBO - produto comercializado pela norte-americana Motorola, que também é accionista e fornecedora do SIRESP - os custos anuais de manutenção não ultrapassam os 100 mil euros.

A diferença de valores não foi o único factor a determinar a decisão do executivo do socialista de Vasco Cordeiro. “A conclusão do governo [regional] foi que a rede que está instalada, a rede que foi desenhada para o SRPCBA, responde melhor às nossas necessidades do que o outro sistema”, explicou o governante regional na altura, sublinhando que também “do ponto de vista financeiro” se assumiu como aquela que “serve melhor os Açores”.

Em 2013, o SIRESP já estava há três anos em funcionamento em todo o território continental e na Madeira e deveria ser implementado nos Açores até Dezembro, de acordo com o calendário. Não foi totalmente. A rede chegou ao arquipélago mas apenas para servir a PSP, GNR e militares, que dependem do Estado. A Protecção Civil, regionalizada, manteve um sistema de comunicações próprio, que funcionava numa frequência diferente da do SIRESP.

De Lisboa chegaram várias pressões. O secretário de Estado da Administração Interna da altura, Fernando Alexandre, numa reportagem da TVI, sublinhou o aspecto operacional da comunicabilidade entre as duas redes, responsabilizando o governo açoriano por eventuais vítimas mortais que pudessem resultar dessa “impossibilidade de comunicação móvel directa” entre PSP, GNR e Protecção Civil.

Vasco Cordeiro respondeu dias depois no parlamento açoriano, considerando que as palavras de Fernando Alexandre eram fruto de “desconhecimento”, garantindo que os dois sistemas seriam compatíveis e disponibilizando-se para dar a “colaboração necessária” para a instalação do SIRESP no arquipélago, mas para uso das entidades de segurança e militares.

Na altura, estava Passos Coelho em São Bento. Agora, com António Costa no Governo, tanto a Secretaria Regional da Saúde, que tutela a Protecção Civil, como a própria Proteccão Civil rejeitaram, apesar das insistências do PÚBLICO, abordar o MOTOTRBO, para não alimentar a polémica em torno do SIRESP.

Também a Globaleda, uma empresa do universo da EDA – a eléctrica açoriana controlada pelo governo regional –, que foi responsável pelo desenvolvimento e manutenção da rede, recusou falar sobre o sistema. É por isso necessário recuar até Setembro do ano passado, quando o sistema foi inaugurado. para perceber melhor o funcionamento do MOTOTRBO nos Açores.

Segundo as autoridades regionais, a rede cobre mais de 95% do território e 98% da população, permitindo, até em caso de catástrofe, uma maior eficácia e fiabilidade nas comunicações, mesmo entre ilhas. A instalação teve em conta as especificidades geográficas do arquipélago, o historial meteorológico e a actividade sísmica. Estas preocupações estão reflectidas nas estações de cobertura, onde as baterias foram fixadas para minimizar o risco de incêndio em caso de sismo, e as construções obedeceram a parâmetros antissísmicos.

Foi também feito um esforço na autonomização das estações. Em caso de falha da rede eléctrica, os 26 pontos de cobertura têm geradores com autonomia para cinco dia, e ainda dispõem de baterias adicionais para mais 18 horas. No caso do SIRESP, as baterias ficam-se pelas seis horas.

Foi com tudo isto que o então secretário regional da Saúde, Luís Cabral, em 2014, em resposta às pressões de Lisboa, justificou a recusa do SIRESP. “Achamos mais prudente, em relação aos custos e à análise toda que foi feita, avançar para uma rede que será nossa e que terá um tempo de vida útil expectável de mais 15 anos do que outra opção”, disse, insistindo que o factor fiabilidade pesou na decisão.

Já na Madeira, sempre que o sistema esteve à prova, como nos incêndios de Agosto do ano passado, respondeu positivamente. Mesmo assim, existem falhas de cobertura. No final da semana passada, durante uma audição no parlamento madeirense, na Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, o comandante dos Bombeiros Municipais de Machico, Henrique Maciel, afirmou que o SIRESP não está a funcionar em parte do território do concelho, devido à orografia.

Isto depois de o presidente da Protecção Civil do arquipélago, José Dias, que era responsável pelo SRPCBA na altura em que o MOTOTRBO dos Açores arrancou, ter garantido na véspera, que o SIRESP “não apresentou falhas” na região autónoma, e “está a funcionar”.

